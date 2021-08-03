На Татарстан обрушились сильный ветер и ливень — видео

Фото: скриншот/«Яндекс.Погода»

На Татарстан сегодня обрушилась непогода — сильный ветер, ливни и грозы. В Казани в некоторых местах дождь длился более 20 минут.

На Лениногорский район республики обрушился настоящий ураган. Ветер был такой силы, что у одного из частных домов сдувало крышу. Однако порывы все же не смогли сорвать кровлю здания.

Под Казанью ветер оказался сильнее, чем в Лениногорском районе. Так, в поселке Усады порывами снесло крышу частного дома. Пострадал и забор. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что деревянные балки и прочие конструкции хаотично разбросаны ветром по улице между домами.

Сильнейший ветер сегодня днем наблюдался и в селе Богородском. Его порывы склоняли деревья до самой земли. На кадрах видно, как летят оторванные ветром ветки. Все это сопровождалось дождем, из-за которого снизилась видимость.

По данным «Яндекс.Погоды», дождь, а местами настоящий ливень охватил значительную часть Татарстана. Осадки, по показаниям сервиса, длились не менее получаса и по состоянию на 17.19 все еще продолжаются.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РТ, сегодня в республике ожидалась жаркая погода — до +37 градусов, и переменная облачность. Днем и вечером синоптики прогнозировали в западных районах РТ местами кратковременный дождь, грозу, локально град.



В ГУ МЧС РФ по РТ предупредили: из-за прогнозируемых метеорологических явлений на территории Татарстана увеличивается вероятность обрыва ЛЭП, обрушения рекламных конструкций, падения ветхих деревьев. Также могут произойти ДТП, происшествия на водных объектах и на авиационном транспорте, на аэродромах базирования и вертолетных площадках.



Сегодня же ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в этот вторник в регионах Среднего Поволжья может наблюдаться опасное природное явление — торнадо.



Татьяна Демина