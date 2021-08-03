Синоптики предупредили о вероятности возникновения торнадо в Поволжье

Фото: скриншот (архив)

Во вторник в регионах Среднего Поволжья может наблюдаться опасное природное явление — торнадо, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



По его словам, ситуация в Центральной России определяется прохождением холодного атмосферного фронта. После жаркой и душной погоды столбики термометров показывают более 30 градусов: «вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тыс. метров. И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра».

По данным синоптика, атмосферный фронт будет постепенно уходить на восток и юго-восток. Там будут грозы, ночные ливни, местами с градом. По его словам, когда гряда подойдет к Поволжью, на «линии огня» окажется Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов, отдельные районы.

«Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять «боевую тревогу», отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом», — приводит его слова ТАСС.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга зафиксировали торнадо в середине июля. Однако, как рассказал синоптик центра «Фобос», то, что видели люди в Мытищах, корректно называется «пыльный дьявол». Видео явления москвичи и петербуржцы поделились в соцсетях. На кадрах было видно воронку из воздуха.

Маргарита Головатенко