Прокуратура проводит проверку после экстренного приземления самолета в Казани
Татарская транспортная прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки самолета Екатеринбург — Москва в аэропорту Казани ночью. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Проверка организована по поручению Приволжской транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов. В случае выявления нарушения будут приняты меры прокурорского реагирования.
Этой ночью в аэропорту столицы Татарстана экстренно приземлился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 Екатеринбург —Москва. Перед этим, находясь над Удмуртией, он подал сигнал бедствия, после чего начал снижение. На борту находилось 26 пассажиров и 4 члена экипажа. Сегодня утром они вылетели в российскую столицу на другом самолете.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым