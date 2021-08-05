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Прокуратура проводит проверку после экстренного приземления самолета в Казани

11:12, 05.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Прокуратура проводит проверку после экстренного приземления самолета в Казани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарская транспортная прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки самолета Екатеринбург — Москва в аэропорту Казани ночью. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка организована по поручению Приволжской транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов. В случае выявления нарушения будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Этой ночью в аэропорту столицы Татарстана экстренно приземлился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 Екатеринбург —Москва. Перед этим, находясь над Удмуртией, он подал сигнал бедствия, после чего начал снижение. На борту находилось 26 пассажиров и 4 члена экипажа. Сегодня утром они вылетели в российскую столицу на другом самолете.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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