Ассенизация с реанимацией: СК ищет виновных в отравлении зэков в Татарстане

Что произошло

Трое осужденных исправительной колонии №5 строгого режима в Зеленодольском районе Татарстана отравились аммиачными газами при очистке канализационного коллектора — по версии Следкома, их под угрозой применения насилия заставили спуститься в колодец. Сегодня по данному факту было возбуждено уголовное дело, а за день до этого основатель Комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин направил директору ФСИН России Александру Калашникову, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину заявление о коррупции, преступной халатности и ЧП. Также его отправили и в Европейский комитет по предотвращению пыток Совета Европы.

Сам инцидент произошел 3 августа, сообщение о нем поступило на горячую линию Gulagu.net. В нем говорилось, что осужденный Коробан Эдуард Владимирович 1972 года рождения находится в коме. Это подтвердили в Зеленодольской центральной районной больнице и отметили, что мужчина не приходит в сознание и находится в крайне тяжелом состоянии.



— В колонии была проблема — денежные средства, выделенные на канализацию, были похищены компаниями, аффилированными с руководством УФСИН, при этом в учреждении был проблемный канализационный колодец, и администрация ИК-5 вместе с осужденными-«активистами» начали принуждать так называемых униженных осужденных выполнять работы по исправлению колодца и прокладке новых труб, чтобы запустить его в работу, — говорит в своем обращении Владимир Осечкин.

Работа подходила к концу, поэтому нужно было залезть в колодец и вытащить пробку из трубы, чтобы запустить коллектор.



— «Активисты» и сотрудники ИК-5 принудили выполнить эту опасную работу самых незащищенных осужденных, находящихся в статусе «униженных». Они не хотели выполнять эту опасную работу, однако после угроз применения к ним насилия вынужденно согласились выполнить требования «активистов» и сотрудников ИК-5. После чего в колодец отправили осужденных, в том числе Коробана Э.В., у которых не было специальной подготовки, опыта, спецзащиты и экипировки, они не были ознакомлены с техникой безопасности, а выполнение данных работ не было каким-либо образом оформлено с ними, — заявляет основатель Gulagu.net.

В итоге первый осужденный, которого заставили залезть в колодец, потерял сознание после того, как поднялся наверх. Затем в колодец отправили Коробана — он, по данным Осечкина, потерял сознание в самом колодце и пролежал там без сознания около 10 минут. Третий осужденный, получивший отравление, был тем, кто вытащил тело Коробана из колодца.

— Но самое страшное то, что даже после первого случая отравления, когда первый осужденный потерял сознание, заключенных продолжали заставлять спускаться в этот колодец без специальной экипировки, с риском для жизни. Сотрудники колонии продемонстрировали, что жизнь осужденных для них ничего не стоит. После того как Эдуарда вытащили из колодца, у него уже не было пульса. Врачи колонии смогли запустить сердце, но состояние было критическим и требовало транспортировки в гражданскую больницу, в сознание он 03.08.21 г. так и не пришел. Руководство УФСИН долгое время не давало разрешения на вывоз осужденного Коробана Э.В. для срочных реанимационных действий на скорой помощи. Вместо того чтобы его экстренно транспортировать, чтобы спасти жизнь человеку, так как в таких ситуациях дорога каждая минута, Коробана транспортировали в больницу только через 5 часов после случившегося. Уму непостижимо, как такое может происходить! Это бесчеловечное отношение со стороны сотрудников колонии и УФСИН к осужденным. Администрация объяснила этот факт следующим образом: рота охраны, которая должна сопровождать осужденного во время транспортировки, вся в отпуске и поэтому приходится ждать, пока они приедут на вызов. Хотя на такие случаи у администрации ИК-5 должны быть взаимозаменяемые люди, — подчеркивает основатель Gulagu.net.

В Зеленодольской центральной районной больнице отметили, что мужчина не приходит в сознание и находится в крайне тяжелом состоянии. Фото yandex.ru

В своем обращении Осечкин просит проверить факты злоупотреблений должностными полномочиями и преступной халатности сотрудников, выехать в колонию, изъять весь видеоархив из ИК-5 и приобщить к материалам проверки. А также просит пресечь подобные случаи в дальнейшем:

— [Прошу] принять исчерпывающие меры для пресечения эксплуатации «униженных» осужденных на самых грязных и опасных работах, в срочном порядке провести комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности ФСИН России и территориальных органов с целью выявления причин и обстоятельств, из-за которых регулярно в коллекторах и канализациях учреждений УИС гибнут осужденные, принять меры для пресечения этой порочной практики.

Уже возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий

Обращения Осечкина уже получили администрация президента России и Генпрокуратура. Первым отреагировал Следком и возбудил уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть о превышении должностных полномочий. В Следкоме полагают, что сотрудники колонии, угрожая применением насилия, заставили троих осужденных, не имевших специальной подготовки и соответствующей экипировки, выполнять работы по ремонту колодца и прокладке канализационных труб на территории колонии.

В результате они получили отравление аммиачными газами. Источники «Реального времени подтверждают — один из пострадавших, действительно, в коме.

В Следкоме полагают, что сотрудники колонии заставили троих осужденных выполнять работы по ремонту колодца и прокладке канализационных труб. Фото: Максим Платонов

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. А в пресс-службе УФСИН России по Татарстану «Реальному времени» заявили, что не будут давать комментариев, пока идет следствие.

Что касается части 3 статьи УК РФ, то в данном случае речь идет о применении насилия и причинении тяжких последствий. Деяния предусмотрены частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены с применением насилия или с угрозой его применения, с применением оружия или специальных средств, с причинением тяжких последствий. Виновным грозит до 10 лет колонии

Не первое происшествие в колонии №5

Свияжская колония №5 не первый раз попадает в поле зрения силовиков — начальник ИК Малик Хуснетдинов пошел под суд по обвинению в неоднократном получении взяток. По версии следствия, в 2018 году он договорился с одним из осужденных о проносе в колонию телефона. Через другого осужденного, имевшего доступ на территорию школы колонии, взяткодатель заказывал в интернет-магазине гаджеты, которые затем приобретали его родственники. Они передавали телефоны обвиняемому, который за денежное вознаграждение проносил их в колонию через КПП.

В итоге установлено, что начальник колонии №5 за 160 тыс. рублей незаконно пронес 19 телефонов. Уголовное дело 39-летнего офицера УФСИН по РТ, который не признал вину, будет рассматривать судья Приволжского райсуда Казани Артем Никифоров.

Дарья Пинегина