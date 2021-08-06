В Зеленодольске уволили воспитателя детсада, которая пугала детей палкой

Фото: Пресс-служба Совета ЗМР

В Зеленодольске после служебной проверки уволили воспитателя детского сада «Радуга», которая замахивалась на детей палкой, сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.



4 августа в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, как воспитатель пугает детей палкой во время прогулки. Видео сняли очевидцы.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудника наняли по срочному договору с 15-го июня, на время отпусков основного педагогического состава. 4 августа договор расторгли. Управление образования Зеленодольского района извинилось за этот инцидент.

Вчера сообщалось, что прокуратура начала проверку.

Маргарита Головатенко