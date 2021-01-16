События недели: массовая вакцинация, возвращение Навального, снегопады и транспортный коллапс в Казани

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На этой неделе российские власти решили, что пора переходить к массовой вакцинации от коронавируса. Уже с понедельника прививать начнут более широкие слои населения. В Татарстане надеются сформировать коллективный иммунитет к ковиду уже в мае. Оппозиционер Алексей Навальный объявил о намерении вернуться в Россию, а ФСИН потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В Татарстане двое детей получили обморожения, поскольку мать вывела их на улицу в 30-градусный мороз. Силовики планируют зачистить Зеленодольск от молодежной преступности. «КАМАЗ-Мастер» опять выиграл «Дакар». Цены на древесину выросли на 12-25%.

Массовая вакцинация

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством поручил перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян.

Он добавил, что заболеваемость в стране снизилась, но расслабляться нельзя.

Вице-премьер Татьяна Голикова отрапортовала главе государства, что власти готовы расширить прививочную кампанию уже с понедельника, 18 января. Производители принимают «решительные меры» для наращивания объемов выпускаемого препарата.



В Татарстан до конца февраля поступит еще почти 200 тысяч доз вакцины «Спутник V». Получить прививку жители республики смогут в 57 специально сформированных прививочных пунктах, 43 из которых находятся на базе центральных районных больниц.



Уже к маю в республике должен сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу, считает глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.



Фото: Максим Платонов

Прилет Навального

Оппозиционер Алексей Навальный объявил, что планирует вернуться в Россию. Он даже назвал дату прилета и авиакомпанию, рейсом которой отправится из Берлина в Москву.

В своем Instagram политик написал, что для него не стоял вопрос возвращаться или нет, поскольку покинул Россию он не по своей воле.

Прилететь Навальный должен в воскресенье, 17 января. Билеты он купил на рейс лоукостера «Победа».



Его сторонники уже собрались встретить основателя ФБК во Внуково, куда должен прибыть самолет из Германии. Впрочем, противники тоже хотят присутствовать, чтобы выказать оппозиционеру свою нелюбовь. Акцию собралась устроить «Гвардия Захара Прилепина».

Тем временем ФСИН добилась объявления Навального в розыск. Служба требует заменить условный срок политика по «делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве недовольны тем, что он не соблюдал условия испытательного срока и шесть раз не явился на регистрацию в инспекцию.



Дети с обморожениями в Татарстане

В Алексеевском районе Татарстане двое детей получили обморожения в ночь, когда на улице стояли 30-градусные морозы.

Годовалый мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в Казань. Выяснилось, что пьяная мать вывела малышей на улицу, и забыла младшего в сарае. Теперь Следком вменяет ей покушение на убийство.



Фото: Ирина Плотникова

На следственном эксперименте 22-летняя Валентина Фадеева рассказала, что распивала алкоголь с сожителем матери. Ночью она решила идти к себе, одела детей и вышла с ними на улицу. Там поняла, что забыла ключи и решила дождаться мать в сарае. Когда ее четырехлетняя дочь совсем замерзла, женщина все же решилась разбить окно в доме и так вместе с девочкой попала внутрь. Однако младшего забыла.

Суд отправил Фадееву под арест до 13 марта.



Позже Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело. Оно уже касается халатности местных чиновников, которые не заметили, что семья является неблагополучной.



Зачистка Зеленодольска

Татарстанские силовики планируют провести операцию, которая должна очистить Зеленодольск от молодежных группировок.

За год молодежная преступность в Зеленодольске выросла на 20%.

Экстренные меры решено предпринять после массовой драки, произошедшей в городе 9 января. В город направляют сводный отряд МВД и Росгвардии, который займется «нейтрализацией криминальной активности».

Фото: Максим Платонов

Полиция уже задержала шестерых зеленодольцев от 1993 до 2002 годов рождения по подозрению в участии в побоище. Другие участники драки либо уже установлены, либо в процессе установления личности. Как выяснило «Реальное время», с группировками может быть связано и резонансное убийство таксиста, произошедшее в конце сентября 2020 года.



Рост платы за ЖКУ

Татарстанцы возмутились непомерно высокими платежками по коммунальным услугам за декабрь. По всей республике стали выкладывать фото квитанций.

В республиканском Минстрое такой скачок объяснили холодной погодой. Якобы на отопление этой зимой тратится больше ресурсов.

Самая острая реакция отмечена в Набережных Челнах. Жители города стали создавать чаты и группы, где обсуждали проблему высоких платежей и собирались устраивать стихийные акции, чтобы заставить местные власти объяснить происходящее. Первый замруководителя исполкома Челнов Илья Зуев также сослался на холод.



Однако погода явно не единственная причина. Казанец провел целое расследование и выяснил, что, как минимум, его УК переложила на жильцов бремя оплаты расходов на отопление офисных помещений. Делом заинтересовались в полиции и прокуратуре.



Метель и пробки

Последовавший за морозами снегопад привел к транспортному коллапсу.

За сутки в Казани выпала половина месячной нормы осадков. Снежный покров вырос на 8 см. К ночи в город вывели весь парк снегоуборочной техники, более 500 единиц. Два дня в Казани пробки достигали 10 баллов. Междугороднее сообщение приостанавливалось. За сутки только в столице республики было зарегистрировано 314 ДТП.



Фото: Максим Платонов

Дольщиков попросили вернуть долги

Фонд поддержки обманутых дольщиков Татарстана вспомнил о тех, кто не полностью рассчитался за свое проблемное жилье.

Фонд начал принимать деньги по тем домам, которые должны быть сданы в 2021 году. По ним ФПД РТ должен получить около 70 млн рублей. Дольщики относятся с пониманием, с заявлением фонда согласны и подчеркивают, что в основном деньги незначительные. Отмечают и то, что цены на объекты выросли больше чем вдвое.



Кто станет ректором Болгарской академии?

Ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов покинул свой пост.

Он вернется в Уфу, сообщают источники, где займет место в команде главы Башкирии Радия Хабирова. Пока его обязанности будет исполнять проректор по научной работе Айнур Тимерханов. Возможно он и останется руководить вузом. Но кандидатуру нового ректора еще предстоит утвердить совету учредителей.



Древесина резко подорожала

В Татарстане цены на древесину подскочили на 12-25%.

На фоне нехватки сырья продавцы поднимают стоимость товара. Опасения высказывают как строители, так и торговцы. Последние подчеркивают, что зимой не сезон и к лету древесина может подорожать заметнее. Кто-то из экспертов считает, что дефицит нарастал постепенно и виновата здесь политика государства, другие видят проблему в карантинных мерах и удорожании рабочей силы. На фоне дефицита



Договор об открытом небе, Стас Михайлов и новый депутат от Татарстана

Россия запустила процесс выхода из Договора об открытом небе. Документ позволяет странам совершать инспекционные полеты над территориями других государств. США вышли из этого соглашения еще осенью. Москва отметила, что Вашингтон не идет на встречу и не собирается возобновлять действие Договора.



Бизнесмен из Казани Фарит Мухамедьяров через суд потребовал 1,1 млн рублей с певца Стаса Михайлова. Продюсер считает, что знаменитый исполнитель незаконно обогатился за его счет, забрав задаток за концерт, который сорвался из-за коронавируса. Однако представители артиста утверждают, что назначена новая дата мероприятия — он должен пройти 14 февраля.



В среду Центризбирком официально зарегистрировал депутатом Госдумы Радика Ильясова (на фото ниже). Он получил мандат Ирека Зиннурова, отправившегося налаживать контакты с Азербайджаном по линии Россотрудничества.



Фото: tatarstan.er.ru

В Казани планируют засыпать участок Куйбышевского водохранилища. Мэрия назначила общественные обсуждения по этому поводу. Похоже это как-то связано с намерениями благоустроить правый берег Казанки.



В Казани опять заговорили о студенческом проездном. Лига студентов Татарстана предложила проект тарифа под рабочим названием «44». Предполагается, что за 880 рублей студенты смогут приобретать проездной на 44 поездки на любом виде транспорта.



Экипаж Дмитрия Сотникова российской команды «КАМАЗ-мастер» занял первое место в общем зачете ралли-гонки «Дакар-2021».

