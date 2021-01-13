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Происшествия

В Татарстане возбудили уголовное дело после обморожения двух детей в сарае

14:27, 13.01.2021 1
В Татарстане возбудили уголовное дело после обморожения двух детей в сарае
Фото: Ирина Плотникова (архив)

В Татарстане 22-летняя жительница Алексеевского района подозревается в покушении на убийство ребенка. Она оставила полуторагодовалую девочку в сарае на ночь в 30-градусный мороз.

По версии следствия, 13 января 2021 года подозреваемая выпивала с сожителем матери. Затем она взяла детей 1,5 и 4 лет и ушла с ними в неотапливаемый сарай. Затем старшего ребенка она отвела домой, а младшая девочка осталась в сарае.

Утром малыша нашла мать подозреваемой, вернувшаяся с работы, передает пресс-служба республиканского управления Следкома.

Оба ребенка получили обморожения, отмечают в СУ СКР по РТ. Старшему оказана необходимая помощь, младший находится в больнице с тяжелейшими травмами.

Следствие намерено требовать ареста подозреваемой.

Напомним, сегодня утром стало известно о получивших в селе Куркуль обморожение детях. Малыша доставили в Казань в крайне тяжелом состоянии. Проверкой происшествия занялась прокуратура.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:45
    Нелюдь, зачем родила детей, чтобы издеваться над ними. Стерилизовать таких надо, а им еще маткапитал выдают, чтобы всю жизнь пьянствовали и трахались, а о воспитании детей и о работе им некогда думать
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