В Татарстане возбудили уголовное дело после обморожения двух детей в сарае

Фото: Ирина Плотникова (архив)

В Татарстане 22-летняя жительница Алексеевского района подозревается в покушении на убийство ребенка. Она оставила полуторагодовалую девочку в сарае на ночь в 30-градусный мороз.

По версии следствия, 13 января 2021 года подозреваемая выпивала с сожителем матери. Затем она взяла детей 1,5 и 4 лет и ушла с ними в неотапливаемый сарай. Затем старшего ребенка она отвела домой, а младшая девочка осталась в сарае.

Утром малыша нашла мать подозреваемой, вернувшаяся с работы, передает пресс-служба республиканского управления Следкома.

Оба ребенка получили обморожения, отмечают в СУ СКР по РТ. Старшему оказана необходимая помощь, младший находится в больнице с тяжелейшими травмами.

Следствие намерено требовать ареста подозреваемой.

Напомним, сегодня утром стало известно о получивших в селе Куркуль обморожение детях. Малыша доставили в Казань в крайне тяжелом состоянии. Проверкой происшествия занялась прокуратура.