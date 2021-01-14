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В Казани хотят создать искусственный земельный участок на воде в районе ул. Сибгата Хакима

10:22, 14.01.2021 2
В Казани хотят создать искусственный земельный участок на воде в районе ул. Сибгата Хакима
Фото: скриншот yandex.ru/maps

В Казани хотят создать искусственный земельный участок в Куйбышевском водохранилище в районе ул. Сибгата Хакима. В связи с этим пройдут общественные обсуждения по вопросу оценки воздействия объекта на окружающую среду. Постановление мэра города об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Заявление о проведении обсуждений подало ООО «Эко М». Они пройдут 31 января в культурном центре «Московский» и начнутся в 10.00. Заявки на участие с правом выступления можно подавать по адресу: ул. Груздева, д. 5, каб. 102, с 9.00 до 17.00.

Подать заявку можно до 25 января.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:42
    Давно пора что-то сделать с этом зловонным мелководьем.
    Лучше, конечно, углубить и оставить водное пространство в центре города.

    Но если у города нет средств, то можно и намыть искусственные острова с помощью инвесторов.
    .
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  • Анонимно 10:48
    ПСО Казань за собой не убрало ил и грунт после ЧМ по водным видам спорта теперь еще и заработать на этом хотят
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