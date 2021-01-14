В Казани хотят создать искусственный земельный участок на воде в районе ул. Сибгата Хакима

В Казани хотят создать искусственный земельный участок в Куйбышевском водохранилище в районе ул. Сибгата Хакима. В связи с этим пройдут общественные обсуждения по вопросу оценки воздействия объекта на окружающую среду. Постановление мэра города об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Заявление о проведении обсуждений подало ООО «Эко М». Они пройдут 31 января в культурном центре «Московский» и начнутся в 10.00. Заявки на участие с правом выступления можно подавать по адресу: ул. Груздева, д. 5, каб. 102, с 9.00 до 17.00.

Подать заявку можно до 25 января.