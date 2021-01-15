Последствия снегопада в Казани: мегапробки, массовые ДТП и рухнувшая иллюминация

Фото: Максим Платонов

Казань не справилась со снегопадом

Минувшим вечером на Казань обрушилась снежная буря — меньше чем за сутки выпала половина всей месячной нормы осадков. К ночи в город на борьбу со стихией вывели весь парк снегоуборочной техники, более 500 единиц, — но спасти транспортную сеть от коллапса это не помогло. Уже к 5 часам вечера дороги и дворы в городе оказались занесены снегом, а город встал в десятибалльных пробках. К шести вечера город выглядел так:

Вечером и ночью произошло сразу несколько массовых ДТП. Одно из самых крупных на выезде из Казани в сторону Зеленодольска — там в условиях метели и плохой видимости на дорогах столкнулись сразу около десятка автомобилей. На перекрестке Чистопольской и Бондаренко также столкнулись три автомобиля, пять машин столкнулись у Речного техникума. На Вишневского, в районе парка Горького, фура не справилась с управлением и перекрыла для автомобилей движение в сторону Суконной слободы. В районе Компрессорного столкнулись фура и грузовик КАМАЗ, в результате чего движение парализовало аж до ТРК «Парк Хаус».



Всего же, по данным казанского ГИБДД, за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 314 ДТП, из них 5 происшествий с пострадавшими разной степени тяжести. Добавим, что для грузового транспорта и междугородних автобусов по всему Татарстану накануне вводили ограничения по движению, которые сняли только сегодня утром.

К ночи в город на борьбу со стихией вывели весь парк снегоуборочной техники. Фото Максима Платонова

Общественный транспорт не избежал проблем

Пострадала и инфраструктура общественного транспорта. Так, на улице Ленина с рельсов сошел трамвай. На Сахарова столкнулись два автобуса, столкновение автобуса и троллейбуса произошло в районе Речного порта. Как заявляют в мэрии Казани, сейчас общественный транспорт работает в штатном режиме.

Досталось и авиатранспорту — в международном аэропорту Казань произошла массовая задержка авиарейсов.

Добавим, что город вновь встал в 9-балльных пробках и сегодня утром — последствия снегопада не удалось победить и за всю ночь. Причем к моменту написания материала ситуация не особо улучшилась — пробки оцениваются в 7 баллов, стоят многие крупные транспортные артерии.

Все упало

Из-за снегопада в самом центре города, на перекрестке улиц Баумана и Чернышевского, обрушилась новогодняя инсталляция — как пояснили в мэрии, конструкция не выдержала ветров и сошедшего с крыш снега. Рухнувшие конструкции в срочном порядке демонтируют и вывезут. Как следует из опубликованного в соцсетях видео, конструкция при падении чудом не погребла под собой людей.

Гидрометцентр РТ отмечает, что сегодня днем в республике пройдет лишь небольшой снег, но на дорогах сохранятся снежные заносы и гололедица. Однако уже в субботу вновь прогнозируется снегопад. Осадки пойдут на спад к 18—19 января.

Александр Артемьев