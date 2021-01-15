В Казани предложили новый вариант студенческого проездного
В Молодежном парламенте Татарстана в очередной раз обсудили необходимость внедрения студенческого проездного. В республиканской Лиге студентов даже предложили конкретный вариант тарифа.
Президент Лиги Руфат Киямов представил проект тарифа для студентов, рассчитанный на 44 поездки.
«Ежедневно студенты совершают поездки до образовательной организации и обратно — это две поездки в день, то есть 44 поездки в месяц. Таким образом, для студентов очной формы обучения, которые не имеют постоянного дохода и возможности устроиться на постоянную работу, мы предлагаем внедрить тариф «44». 880 рублей на 44 поездки, на все виды транспорта», — приводит слова Киямова пресс-служба Госсовета РТ.
Вице-спикер Госсовета Татьяна Ларионова поддержала инициативу. Члены Молодежного парламента намерены направить обращение в адрес президента Татарстана, а также республиканских профильных министерств и ведомств.
Напомним, «Реальное время» в ноябре 2020 года подробно рассматривало вопрос студенческого проездного, который поднимается регулярно на протяжении последних 10 лет. Однако он до сих пор не решился.БизнесТранспортОбществоВласть Татарстан
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