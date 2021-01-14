Мать детей, получивших обморожение в Татарстане, отправят в СИЗО

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Мать, дети которой попали в больницу с обморожениями, заключили под стражу до 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Сегодня Алексеевский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, двое детей которой получили обморожения. В заседании принимал участие прокурор района Павел Абрамов, который поддержал ходатайство следователя.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Ходатайство следователя было удовлетворено.

«В судебном заседании обвиняемая расплакалась и пояснила, что не убивала и не хотела убивать, признает вину в части оставления в опасности. В содеянном раскаивается», — рассказали в прокуратуре Татарстана.

Напомним, что 22-летняя жительница Алексеевского района подозревается в покушении на убийство ребенка. Она оставила полуторагодовалую девочку в сарае на ночь в 30-градусный мороз.



Ольга Плешкова