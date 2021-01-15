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Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-мастер» выиграл «Дакар-2021»

13:55, 15.01.2021
Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-мастер» выиграл «Дакар-2021»
Фото: vk.com/rallykm

В Саудовской Аравии завершился заключительный, 12-й этап ралли-гонки «Дакар-2021».

Несмотря на победу на спецучастке чешского пилота Мартина Мацика, первое место в общем зачете занял экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова.

Для гонщика это первая победа на ралли «Дакар». До этого он занимал вторые места в 2017 и 2019 годах. В активе Сотникова также есть две победы на ралли «Шелковый путь».

Отметим, что в прошлом году «Дакар» выиграл экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева.

СпортОбщество
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