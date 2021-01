Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-мастер» выиграл «Дакар-2021»

В Саудовской Аравии завершился заключительный, 12-й этап ралли-гонки «Дакар-2021».

Несмотря на победу на спецучастке чешского пилота Мартина Мацика, первое место в общем зачете занял экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова.

A big round of applause for Dmitry Sotnikov! He won the Dakar in the trucks category. #Dakar2021 @KAMAZmasterTEAM pic.twitter.com/vXQ0tAwgES