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Навальный объявил о возвращении в Москву 17 января

11:21, 13.01.2021 2
Навальный объявил о возвращении в Москву 17 января
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Политик Алексей Навальный объявил, что возвращается в Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. По словам Навального, он прилетит в Москву рейсом «Победы» 17 января.

Политик рассказал, что перед ним никогда не стоял вопрос, возвращаться или нет, потому что он «не уезжал»: «Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить».

«Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю», — написал он.

Ранее сообщалось, что на Алексея Навального и иных лиц возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Также ФСИН подала иск о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:40
    В добрый час, Алексей, дорогу осилит идущий! ( несмотря ни на что и вопреки всему!))
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  • Анонимно 11:44
    Очень рада за Вас, Алексей. Жду с НЕТЕРПЕНИЕМ Вашего возвращения домой , Искренне надеюсь, что Вы СМОЖЕТЕ изменить нашу жизнь к лучшему. Я буду стараться дожить до этого. С искренним уважением пенсионерка Галина.
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