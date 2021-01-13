Навальный объявил о возвращении в Москву 17 января

Политик Алексей Навальный объявил, что возвращается в Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. По словам Навального, он прилетит в Москву рейсом «Победы» 17 января.

Политик рассказал, что перед ним никогда не стоял вопрос, возвращаться или нет, потому что он «не уезжал»: «Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить».

«Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю», — написал он.

Ранее сообщалось, что на Алексея Навального и иных лиц возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Также ФСИН подала иск о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.