Дефицит породил «зверские» цены на древесину в Татарстане

Коронавирус, теплая осень, слабый рубль и китайцы ударили по рынку строительной древесины

Фото: Максим Платонов

В Татарстане взлетели цены на древесину — на 12—25% в зависимости от ассортимента и вида изделий. Как выяснило «Реальное время», скачок произошел в нехарактерное время: обычно к зиме цены на этот материал падают вместе со спросом, а растут к лету — в сезон. Негативный тренд эксперты связывают с резким дефицитом сырья. Подробности о парадоксах рынка, причинах роста цен, прогнозы на будущее «деревянного» бизнеса и рекомендации специалистов тем, кто спешит строить и закупаться, — в нашем материале.

«Ждали осени — дождались беды»



В Казани на «деревянном» рынке на улице Журналистов — затишье. Замерзшие продавцы кучкуются, греются анекдотами, а кое-кто и чем покрепче. Многие «избушки-подсобки», где происходят расчеты с покупателями, и вовсе на замке: торговля идет настолько плохо, что выходить на работу не резон. А редкие покупатели бродят между рядами и пытаются торговаться в надежде хоть немного выгадать. Получается плохо.

— Ну его к такой-то матери, — вернулся ни с чем в машину очередной несостоявшийся покупатель.

Кое-как корреспонденту «Реального времени» удалось его разговорить. Опустив строительную лексику, суть сказанного мужчиной можно свести к следующему. Рамиль Сагдеев — индивидуальный предприниматель, уже два десятка лет строит дома, бани, дачи на заказ. До середины 2020-го бизнес худо-бедно, приносил доход, а весной — «считай, грохнулся». Первый удар нанесла самоизоляция. Работать вначале было можно: доехала бригада до объекта и не высовывается из-за забора, стучит топорами и молотками, пилит-строгает. А как закончился материал, пилить стало нечего — рынки-то закрыты. Дождались открытия — а пилить по-прежнему нечего:

— Древесины мало, не завезли. А что есть — доска, брус, вагонка — все подорожало так, что если строить за ту цену, на которую мы подрядились, за материал придется еще из своих приплачивать. А заказчик прибавить не соглашается — он, как и мы, без денег сидит. Мы рассчитывали, что осенью дела наладятся, ждали, что подешевеет — куда там! Дождались беды, — сетует бизнесмен.

— Что делать будете?

— ИП придется закрывать, похоже. Ну, может, в самозанятые пойду. Не знаю пока.

Фото: Максим Платонов

Прогноз зависит от налога

— Цены на доску половую и на брус поднялись в среднем рублей на сто — летом мы шестиметровую за 420 рублей отдавали, сейчас за 520, если партия большая — за 500 или немного дешевле, — говорит продавец Сания Никишина. — Брус также подорожал. А чего другого ждать, если мы летом у поставщиков древесину по 8300 рублей за куб брали, а с сентября берем по 9 300? А нам же еще надо грузчиков оплатить, аренду склада и рабочего места! Зимой цены всегда были ниже, и сейчас вот эти высокие цены — они низкие, можно считать. Потому что к началу строительного сезона еще поднимутся.

Насколько именно они поднимутся — Сания не рискует даже гадать: «У нас же налоги с этого года другие будут, раньше ИП на вмененке были, а сколько теперь насчитают, мы не знаем. А от этого много зависит. Может, и закроемся — какой смысл тут стоять, если только на налоги и аренду работать».

По словам соседки Никишиной Елены Михеевой, арендную плату на рынке ни осенью, ни с 2021 года не подняли, но она и так по ее доходам запредельная:

— 17 тысяч рублей в месяц за одну торговую точку платим — это торговое место и склад.

Фото: Максим Платонов

Причины дороговизны — нищета производителей, карантин и рост цен

— На рынке в Татарстане сейчас в основном представлен кировский лес, марийского — почти не осталось, — говорит казанский предприниматель Нияз Гараев, не один год занимающийся производством деревянных дизайнерских домов для заказчиков со всей России. — Дефицит дерева на рынке нарастал постепенно, с каждым годом. Во-первых, производителям выгоднее продавать в Китай. Во-вторых, оборудование, на котором все это делается, родом еще из советского времени. У людей нет большой уверенности, что надо вкладываться — это длинные деньги. Лесная промышленность — комплексная штука: чтобы сделать доску, нужно иметь делянку, потом взять с этой делянки кругляк — бревно, это бревно — распустить на доски, доски — высушить и отстрогать, затем упаковать. И только после этого товар появится у заказчика. На каждом из этих этапов нужны большие вложения: в технику, людей, оборудование, производственные площади и так далее. Все, что было, потихоньку увядает, а люди не имеют возможности вкладываться в новое производство, потому что лес там, где маленькие города, бедные регионы — Волжск в Марий Эл, Кировская область...

Гараев заметил: дорожают не только доска, брус, вагонка — дорожают все материалы из дерева. По его мнению, причины этого кроются уже во влиянии пандемии коронавируса на всю мировую экономику:

— Многие страны сидят на карантине, вместо того, чтобы выпускать продукцию, маски нацепили и все производство остановили. А наши производители от них зависят. Например, клееный брус есть — наши просто не могут купить этот клей! И возникает дефицит!

А в условиях дефицита самое естественное для коммерсанта — задрать цены. Плюс, если удалось закупить за рубежом тот самый клей или другие необходимые материалы — на цене продукции скажется еще и курсовая разница валют.



Фото: Максим Платонов

— Да, мне доски недавно потребовались — разница в цене по сравнению с прошлой зимой ощутимая. Но за последний год значительно подорожал не только лес — подорожало все: и горючее, и транспортные затраты на доставку, — напомнил директор ООО «Новый берег» Лев Бугацов. — А ведь на то, чтобы лес спилить, тоже горючее нужно — пилят же бензопилами. Бензин требуется и для валки, и для перевозки леса машинами. Кроме того, очень подорожали продукты, а лесорубы ведь тоже хотят кушать. Это у бюджетников — подняли зарплату или нет — они терпят, а человек, который работает на себя, на сделке, другая политика. Если ему не хватает на хлеб, он будет поднимать цену на свои услуги.

— Действительно, такая ситуация — с дефицитом стройматериалов из дерева на рынке есть, — подтвердил и руководитель проекта «Примавера» (коттеджный поселок в Приволжском районе Казани) Павел Кострикин. — И в дефиците не только дерево. В конце года в Москве клуб инвесторов — это крупные застройщики — чуть ли не к Путину обращались по поводу роста цен на арматуру. Сейчас производители стройматериалов пытаются покрыть свои издержки, которые сильно возросли за счет изоляции и удорожания рабочей силы. Ведь сейчас нет мигрантов, которым можно было меньше платить. Расходы возросли, и каждый хочет переложить издержки на партнеров. Понять людей можно, но надо же искать компромиссы!

Причины дефицита — поставки в Китай и рост высокотехнологичного производства?

— Когда активное строительство не велось, существующих объемов древесины более или менее хватало, — рассуждает Нияз Гараев. — А сейчас, во-первых, все выгребают Европа и Китай, а во-вторых, промышленность: строятся заводы, и им нужно сырье. Увеличивается производство фанеры, ОСБ и других материалов, растут закупки сырья, а те, кто производит доску и брус, просто не могут конкурировать с каким-нибудь большим фанерным комбинатом, который зачищает все вокруг на корню. Так что это комплексная проблема: в стране отсутствует внятная политика регулирования, развития лесопромышленного комплекса, и мы пожинаем эти плоды.

Действительно, в конце 2020 года даже Госдума озаботилась объемами вывоза древесины из России и приняла в первом чтении законопроект о единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Президент страны Владимир Путин дал указание о запрете экспорта необработанной древесины — и его уже начали исполнять.



Фото: Максим Платонов

Директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Вера Хмырова месяц назад выступила в Совфеде с сообщением о том, что с сентября 2020-го мебельные компании России испытывают дефицит ДСП, и объяснила это резким спросом роста покупательского спроса на мебель.

Однако вряд ли все так просто.

— С вывозом леса китайцами можно было бы связать дефицит древесины, например, в Приморье — на Дальнем Востоке и в Сибири они действительно скупают весь лес. Но Татарстан-то никак не связан с Китаем, и Кировская область — тоже, — говорит Лев Бугацов. — Кировская область снабжает лесом ближайшие регионы. Еще небольшие объемы поставляет Марий Эл, но там много зараженного леса, из которого деловую древесину не получишь, и поэтому лес к нам возят в основном из Кировской области.

Покупать или ждать?



При этом, как свидетельствует официальная статистика, объемы заготовки древесины в России уже 2 года как падают — это на фоне-то растущего спроса!

По данным Росстата, максимального значения в 239 млн кубометров объемы заготовленной древесины достигли в 2018 году. Год спустя заготовили 219 млн кубов леса, из них на экспорт пошло 15,9 млн. Аналитики связали падение заготовок с переизбытком готовой продукции в 2018 году, слишком теплой погодой, сорвавшей сезонную заготовку, и вывоз древесины с делянок. Итоги 2020-го еще не обнародованы, но с учетом пандемии можно предположить дальнейшее снижение объемов заготовки.

Впрочем, ряд участников рынка высказывают и другое мнение:

— В 2020 году в Кировской области, которая служит основным поставщиком для Татарстана, деревообрабатывающие предприятия длительное время не работали, — говорит менеджер компании «Все из леса». — Соответственно, и заготовка леса не велась. А когда карантин сняли, заготавливать и вывозить лес стало невозможно: с приходом осени туда не заехать вплоть до того, как установится морозная погода. Сейчас дефицит еще не компенсировали, но спустя месяц-два леса будет много. И цены упадут — никуда поставщики не денутся. Так что если есть возможность, нужно просто переждать и не торопиться покупать древесину по сегодняшним ценам.

Фото: Максим Платонов

Тем временем ситуация уже в прошлом сезоне стала такой, что деревянный дом сопоставимой площади оказывался дороже кирпичного в строительстве — как раз из-за цен на ключевые материалы.