Минстрой Татарстана объяснил морозами огромные цифры в платежках

«Налицо определенные изменения в температурном режиме»

В январе многие жители Татарстана с удивлением обнаружили нехарактерно большие числа в счетах за ЖКУ за декабрь. Особенно часто обсуждается в социальных сетях полуторакратный рост платы за отопление. При этом взволнованные граждане откровенно не понимают, по какой причине цифры в платежках резко возросли.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алексей Фролов объяснил рост платы за отопление тем, что нынешняя зима ознаменовалась морозами.

— В декабре 2020 года средняя температура воздуха составила чуть ниже 10 градусов, — пояснил Фролов. — Если сравнивать данный период с аналогичным 2019 года, то средняя температура тогда равнялась -4,5 градусам. То есть налицо определенные изменения в температурном режиме.

Алексей Фролов объяснил рост платы за отопление тем, что нынешняя зима ознаменовалась морозами. Фото: Максим Платонов

Замминистра сообщил, что возрос фактический объем теплопотребления. В холодный период года помещение теряет много тепла через стены. Кроме того, тепло расходуется на нагрев наружного воздуха, проникающего в дом сквозь оконные рамы и на нагрев вещей, приносимых с улицы.



Отдельные случаи роста коммунальных платежей могут быть связаны с контрольным съемом, благодаря которому определяется правильность снятия показаний расчетного прибора учета, добавил Фролов.



— Тарифы ЖКХ традиционно меняются дважды в год: 1 января и 1 июля, — сообщил Фролов. — Уже на протяжении нескольких лет тарифы в РТ 1-го января не повышаются. А вырастают только с началом второго полугодия.



Замминистра сделал прогноз на февраль. Именно в этот месяц татарстанцы получат счета за коммунальные услуги, оказанные в январе. Новогодние каникулы длились у населения 10 дней. Люди постоянно находились дома. Следовательно, потребление энергии резко возросло. То есть февраль снова «порадует» нас большими цифрами в квитанциях.

— Февральские платежки традиционно выше–по сравнению с другими месяцами, — подчеркнул Фролов.

Декабрьский счет за услуги ЖКХ в одном из городов РТ. Источник: соцсети

Споры из-за отопления

Замминистра рассказал о нюансах, связанных с автоматизированными системами погодного регулирования. Узлы регулируются исходя из заданных параметров и температуры наружного воздуха. Система должна обеспечить в помещении 21 градус тепла.

— К сожалению, в многоквартирных жилых домах нередко возникают сложные ситуации, — рассказал спикер. — Одним жильцам холодно, а другим хочется сэкономить. Конфликт интересов налицо.

Найти компромисс получается не всегда. В этом случае проблема решается в индивидуальном порядке — внутри отдельно взятой квартиры. Для этого достаточно установить на каждой батарее регулирующий клапан, благодаря которому и происходит изменение параметров теплоснабжения.

— На сегодняшний день, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, новое жилье строится уже с поквартирной горизонтальной разводкой, — рассказал Фролов. — И в квартирах устанавливаются индивидуальные приборы учета. Собственник может самостоятельно регулировать батареи отопления.

Замминистра рассказал о нюансах, связанных с автоматизированными системами погодного регулирования. Фото: dzer.ru

Громкие скандалы

Спикер рассказал, что в ситуации с казанской семьей, получившей счет-фактуру на 31 500 рублей, имела место ошибка. Но щекотливый вопрос уже урегулирован управляющей компанией. Был сделан соответствующий перерасчет.

— Причины этого инцидента мы в дальнейшем разберем совместно с жилищной инспекцией, — подвел итог Фролов. — Выясним, какие конкретно должностные лица виноваты в произошедшем.

Относительно жителей Набережных Челнов, организовавших сообщество недовольных выросшими тарифами ЖКХ, замминистра заявил следующее:

— В городе имеется местная власть. Работа с населением — ее прямая обязанность. Ответственные лица уже получили соответствующие поручения. Уже сегодня мне должны дать обратную связь.

В ближайшее время должно выясниться, какие предпринимаются меры по устранению волнений, в чем причина недовольства граждан. Однако спикер подчеркнул, что согласно проверкам, проведенным Минстроем Татарстана совместно с ЕРЦ, никаких серьезных нарушений и ошибок в работе коммунальных служб выявлено не было.



Илдус Нафиков поручил прокурору Набережных Челнов организовать проверку жалоб граждан в соцсетях на завышенные коммунальные платежи. Фото: Максим Платонов

Напомним, что жалобами на высокие январские платежи уже заинтересовалась прокуратура — сегодня утром стало известно, что прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Набережных Челнов организовать проверку жалоб граждан в соцсетях на завышенные коммунальные платежи. Аналогично прокуратура проверяет и отдельный случай с квитанцией на 31 тысячу рублей.



Елена Симакова