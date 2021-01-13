Власти готовы начать массовую вакцинацию от коронавируса со следующей недели
Российские власти готовы запустить массовую вакцинацию от коронавируса уже с 18 января 2021 года. Об этом сегодня на совещании доложила президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова.
«Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее», — сказала зампредседателя правительства.
Все детали планируется обсудить с регионами уже в четверг. Производители принимают «решительные меры» для наращивания объемов выпускаемого препарата.
Напомним, сегодня на совещании Путин потребовал от правительства переходить от масштабной вакцинации к массовой.ОбществоМедицина
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