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Власти готовы начать массовую вакцинацию от коронавируса со следующей недели

16:28, 13.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти готовы начать массовую вакцинацию от коронавируса со следующей недели
Фото: kremlin.ru

Российские власти готовы запустить массовую вакцинацию от коронавируса уже с 18 января 2021 года. Об этом сегодня на совещании доложила президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее», — сказала зампредседателя правительства.

Все детали планируется обсудить с регионами уже в четверг. Производители принимают «решительные меры» для наращивания объемов выпускаемого препарата.

Напомним, сегодня на совещании Путин потребовал от правительства переходить от масштабной вакцинации к массовой.

ОбществоМедицина
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