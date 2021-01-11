Татарстанцы жалуются на рост платежей за отопление — видео

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Жители Татарстана столкнулись с высокими платежами в квитанциях об оплате услуг ЖКУ. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жительнице Альметьевска Римме Фаттаховой начислили плату за отопление в размере 5,4 тыс. рублей. В управляющей компании заметили, что из-за сильных холодов был большой расход теплоносителей на жилые дома.

Жительница Казани получила квитанцию на сумму в 31 тысячу рублей. В УК объяснили, что дом, в котором живет женщина — коммунального типа. Из-за того, что один из соседей по блоку систематически не сдавал показания счетчиков сразу трем квартирам сделали перерасчет. По нормативам — за 11 месяцев. Проблема была решена через контрольное снятие показаний. Сумма уменьшилась в 6 раз.

В начале января эксперт рассказала, как можно сэкономить на услугах ЖКХ.

Татьяна Леухина