Появление коллективного противоковидного иммунитета в Татарстане ожидают в мае этого года

По словам руководителя республиканского Роспотребнадзора Марины Патяшиной, массовая вакцинация населения республики будет способствовать активному формированию коллективного иммунитета. Скорее всего, отметила Патяшина, это произойдет весной, в мае.

В течение двух зимних месяцев вакцину смогут получить более 190 тысяч жителей Татарстана. В первую очередь привьют работников сферы здравоохранения, образования, социального обслуживания, затем работников транспорта, энергетического сектора, вахтовиков, третья группа — госслужащие, учащиеся вузов, ссузов и колледжей. В приоритете и татарстанцы старше 60 лет, особенно страдающие различными хроническими заболеваниями.

Противопоказанием для вакцинации является беременность, сложное текущее течение заболеваний, онкологические заболевание, период кормления грудью и детский возраст до 18 лет.

Ранее замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане должен быть не менее 70% среди всего населения — чтобы заболеваемость не носила «взрывной» характер. Чтобы инфекция сошла на нет, иммунитет должен быть порядка 90%. 70% иммунитета может быть достигнуто благодаря либо приобретенному иммунитету после заболевания, либо после вакцинации — это так называемый искусственный иммунитет.