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Россия запустила процесс выхода из Договора об открытом небе

14:16, 15.01.2021
Россия запустила процесс выхода из Договора об открытом небе
Фото: Максим Платонов (архив)

Российский МИД объявил, что Москва начала процесс выхода из Договора об открытом небе.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено Депозитариям», — сообщается на сайте министерства.

Напомним, США вышли из Договора по открытому небу еще 22 ноября. Вашингтон объяснял свой отказ продлить договор тем, что Россия уже не соблюдает соглашение.

Евгений Калашников
ОбществоВласть
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