Россия запустила процесс выхода из Договора об открытом небе

Фото: Максим Платонов (архив)

Российский МИД объявил, что Москва начала процесс выхода из Договора об открытом небе.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено Депозитариям», — сообщается на сайте министерства.

Напомним, США вышли из Договора по открытому небу еще 22 ноября. Вашингтон объяснял свой отказ продлить договор тем, что Россия уже не соблюдает соглашение.



Евгений Калашников