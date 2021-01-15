Россия запустила процесс выхода из Договора об открытом небе
Российский МИД объявил, что Москва начала процесс выхода из Договора об открытом небе.
«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено Депозитариям», — сообщается на сайте министерства.
Напомним, США вышли из Договора по открытому небу еще 22 ноября. Вашингтон объяснял свой отказ продлить договор тем, что Россия уже не соблюдает соглашение.
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