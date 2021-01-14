Холода «надули» в платежки жителей Набережных Челнов 135 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

Как исполком отвечал возмущенным челнинцам

Набережные Челны наиболее остро отреагировали на возросшие платежи за отопление в квитанциях ЖКХ за декабрь — жители города стали объединяться в вотсап- и телеграм-группы на сотни подписчиков и так же, в массовом порядке обжаловать начисленные суммы в расчетные центры. В том числе жители обращали внимание на то, что даже при возросших платежах потепления в самих батареях не ощущали.

В итоге на жалобы отреагировала прокуратура Татарстана — по поручению главы ведомства Илдуса Нафикова началась проверка по возможному завышению платежей за коммунальные услуги.

Сегодня на возмущение жителей Челнов по ситуации с ЖКХ отвечал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев. Правда, вопреки требованиям активистов сообществ, самих жителей к обсуждению не допустили: чиновник общался только с представителями СМИ в ходе регулярной пресс-конференции — впрочем, ее транслировали в прямом эфире.

В целом Зуев озвучил ту же причину, о которой ранее говорили в Минстрое Татарстана: высокие платежи — результат холодного декабря. «Это связано только с температурой окружающего воздуха и больше ни с чем», — несколько раз подчеркнул Зуев.

На возмущение жителей Челнов по ситуации с ЖКХ отвечал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев. Фото vestikamaza.ru

Исполком уже подсчитал, насколько больше пришлось заплатить челнинцам из-за холодов.

— В декабре челнинцы заплатят за тепло больше примерно на 135,2 млн рублей. В связи с той температурой, которая действует сейчас, — сообщил Зуев.

Также Зуев сообщил, что задолженность горожан за ЖКХ за 2020 год составляет 1,011 млрд рублей — это на 12% больше, чем годом ранее.

— Год был непростой, пандемия повлияла на выплаты. Но мы ожидаем, что в 2021 году произойдет улучшение, платежи будут носить более регулярный характер, — добавил он.

При этом Зуев добавил, что за минувший год через субсидии на ЖКХ для малоимущих, многодетных семей и других социально незащищенных категорий было распределено около 790 млн рублей.

Соотношения холодов и начислений

Чиновник подчеркнул, что сравнивать платежи в одном доме с платежами в другом некорректно — это зависит и от конструкции дома, и от возраста, и от его расположения.

— Например, дома, которые находятся на первой линии у реки Камы, и дома, которые находятся, так скажем, внутри — они будут иметь разное потребление тепла. Но в среднем понижение температуры на градус приведет к примерному увеличению платежей на 2,30 рубля за 1 кв. м.

Челны наиболее остро отреагировали на возросшие платежи за отопление в квитанциях ЖКХ за декабрь. Фото eis24.me

Последняя индексация платежей за тепло произошла 1 июля 2020 года. С 1 января 2021 их не индексируют. Зато проиндексированы некоторые тарифы за жилищные услуги. В среднем это повышение результирует в дополнительные 1,10 рубля с кв. м площади.

«Увеличение и понижение работает в обе стороны»

Для примера Зуев приводил платежку за квартиру однокомнатную пл. 33,2 кв. м на бульваре Автомобилестроителей. По ней в ноябре 2020 года за отопление начислили — 973,98 рубля. За декабрь — 1 390,28 рубля. Среднесуточная температура ноября -2,2 градуса. Среднесуточная декабря -10,78 по Цельсию. Температура в данной ситуации влияет на расчеты количества потребления тепловой энергии.

Во всех домах в городе установлены температурные датчики, которые регулируют подачу тепла в зависимости от температуры на улице, подчеркнул Зуев.

— Увеличение и понижение работает в обе стороны. В январе 2020 года в той же самой квартире за отопление заплатили 1 131 руб. 37 коп. Средняя температура тогда была -4,87 градуса. В январе 2019 года средняя температура была около -10 градусов, тогда было начислено — 1 357 рублей 94 копейки.

Зуев озвучил причину возросших начислений: высокие платежи — результат холодного декабря. Фото pixabay.com

Исполком заступился за управляющие компании

«Насчет «завышенной» стоимости или нет — в настоящее время ведет проверку прокуратура. Про «повышенную» стоимость можно поговорить», — говорил Зуев.

При этом чиновник утверждает: управляющие компании города, которые несут ответственность за правильность расчетов, — они также заинтересованы в точности расчетов. «Им настолько же невыгодно завышать [платежи], насколько это невыгодно жильцам. Они отчитываются перед поставщиками энергоресурсов, нет смысла никакого», — говорит Зуев.

— Есть несколько путей решения [проблемы с неверно рассчитанными платежами]. В первую очередь можно обратиться в УК, если не получили достойного, обоснованного ответа — можете обратиться в администрацию района, вопрос возьмут на контроль, и по каждой квартире могут просчитать вплоть до копейки.

Александр Артемьев