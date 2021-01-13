Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели

Президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса всех россиян со следующей недели. Об этом сообщает «Медуза».

В ответ вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что массовая вакцинация стартует с 18 января.

Президент отметил, что в России наблюдается некоторое снижение заболеваемости коронавирусом, но успокаиваться нельзя. По его словам, которые приводит RT, в мире пока не удается задушить эту болезнь и предотвратить все негативные последствия.

В начале декабря 2020 года Путин уже отдавал распоряжение приступить к масштабной вакцинации населения от коронавируса.