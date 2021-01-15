В Татарстане едва не заморозившая детей мать рассказала о произошедшем на следственном эксперименте — видео

В Алексеевском районе Татарстана прошел следственный эксперимент, на котором мать рассказала, как ее дети четырех и полутора лет получили обморожения.

Судя по этому рассказу, 22-летняя женщина выпивала с сожителем матери, а потом решила вернуться к себе, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Взяв детей, Валентина Фадеева вышла в морозную ночь из дома. Однако поняла, что не взяла ключи.

Тогда она решила дождаться возвращения матери в сарае. Какое-то время они провели там, но когда старшая девочка стала замерзать, женщина решилась разбить окно и забраться в дом таким образом. Про младшего ребенка она успела забыть.

Напомним, в четверг суд арестовал Фадееву до 13 марта. Следствие подозревает ее в покушении на убийство ребенка с особой жестокостью.