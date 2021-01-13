ЦИК зарегистрировал депутатом Госдумы Радика Ильясова, получившего мандат Ирека Зиннурова

В среду Центризбирком официально зарегистрировал депутатом Госдумы Радика Ильясова. Бывший гендиректор «Нижнекамскшины» получил мандат Ирека Зиннурова в декабре.

Кроме того, ЦИК передал еще один вакантный мандат «Единой России» Евгению Гришину. Освободившийся мандат КПРФ получил Дмитрий Кузякин, следует из материалов комиссии.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Ранее «Реальное время» писало, что Радик Ильясов рассматривается как главный кандидат на место Зиннурова в Госдуме. Он уже был депутатом нижней палаты парламента с 2011 по 2016 год. Ильясов входил в состав Комитета Госдумы по транспорту.

Напомним, что Ирек Зиннуров перешел на работу в Россотрудничество в качестве главы одного из общественных центров. Он займется улучшением отношений между Россией и Азербайджаном.

