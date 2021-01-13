ЦИК зарегистрировал депутатом Госдумы Радика Ильясова, получившего мандат Ирека Зиннурова
В среду Центризбирком официально зарегистрировал депутатом Госдумы Радика Ильясова. Бывший гендиректор «Нижнекамскшины» получил мандат Ирека Зиннурова в декабре.
Кроме того, ЦИК передал еще один вакантный мандат «Единой России» Евгению Гришину. Освободившийся мандат КПРФ получил Дмитрий Кузякин, следует из материалов комиссии.
Ранее «Реальное время» писало, что Радик Ильясов рассматривается как главный кандидат на место Зиннурова в Госдуме. Он уже был депутатом нижней палаты парламента с 2011 по 2016 год. Ильясов входил в состав Комитета Госдумы по транспорту.
Напомним, что Ирек Зиннуров перешел на работу в Россотрудничество в качестве главы одного из общественных центров. Он займется улучшением отношений между Россией и Азербайджаном.
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