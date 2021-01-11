«Стас Михайлов пытается выяснить у своей администрации подробности переговоров с прокатчиком из Казани»

Все для себя?

Казанский продюсер, глава концертного агентства «Сабантуй» Фарит Мухамедьяров подал в суд на известного певца Стаса Михайлова. Мухамедьяров требует взыскать с Михайлова 1,1 млн рублей «необоснованного обогащения».

На судебный процесс сегодня обратил внимание телеграм-канал Mash, однако иск был подан в Арбитражный суд Москвы еще в середине декабря. Первое заседание по делу назначено на 25 января этого года. Из документов суда ясно следует, что речь идет именно о знаменитом певце — в частности, приведен его ИНН.

Mash раскрывает и причины, по которым Мухамедьяров требует с Михайлова миллион: дело якобы в срыве концерта, который должен был состояться в Казани в марте. Певец не приехал в связи с разгоравшейся пандемией коронавируса, но, как следует из публикации, задаток в 1,1 млн рублей возвращать не стал, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

Сам Мухамедьяров в разговоре с «Реальным временем» отказался комментировать судебное разбирательство.

Мухамедьяров требует взыскать с Михайлова 1,1 млн рублей «необоснованного обогащения». Фото: sobaka.ru

Отметим, что после несостоявшегося концерта в марте выступление Михайлова переносилось уже дважды — сначала на 13 сентября, а позже на 14 февраля 2021 года. Причиной указано «изменение гастрольного графика артиста».

Версия артиста

В пресс-службе Стаса Михайлова изложили иную версию ситуации. Во-первых, там подчеркнули, что даты концерта переносились по согласованию сторон сначала на сентябрь, а позже — на февраль, причем из предоставленной «Реальному времени» копии письма в адрес продюсера следует — перенос на февраль предложила именно сторона артиста в связи с тем, что в сентябре «коронавирусные» ограничения были сняты не полностью.

— Новая дата концерта, согласованная еще в конце 2020 года, — 14 февраля, стоит в графике артиста, более того, ее выбор был обусловлен праздничным днем — Днем всех влюбленных, что лишний раз доказывает желание артиста приехать к своему зрителю в Казань и с удовольствием петь для него. Как нам стало известно, в конце декабря афишу аннулировали, продажу билетов приостановили, и все это произошло в одностороннем порядке, без предупреждения офиса Стаса Михайлова о чем-либо. В конфликтную ситуацию с организаторами концерта в Казани артист не входил. В данный момент Стас Михайлов пытается выяснить у своей администрации подробности переговоров с прокатчиком из Казани, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе артиста.

После несостоявшегося концерта в марте выступление Михайлова переносилось уже дважды — сначала на 13 сентября, а позже на 14 февраля 2021 года. Причиной указано изменение гастрольного графика артиста. Фото: kassir.ru

Коронавирус и концерты

Несмотря на массовую отмену концертов в период пандемии, судебная практика по этим вопросом не выглядит особо богатой — «Реальному времени» удалось обнаружить лишь пару решений арбитражных судов по подобным темам, причем, как правило, разбирательства шли, например, между организатором концерта и агентом.

Руководитель фирмы «Татюринформ» Марат Камалов отмечает: коронавирус судебной практикой в России не признан форс-мажорным обстоятельством. «Это привело бы к нестабильности гражданско-правовых отношений: все смогли бы не исполнять обязательства перед всеми», — добавляет он.

— Но есть такое понятие в гражданском законодательстве: изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Когда они заключали договор и брали аванс, они исходили из одного, а так как пандемия, которую реально никто не ждал, то есть такое понятие — изменение договора. Можно в качестве основания привести 451-ю статью Гражданского кодекса, что существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении, является основанием для изменения или расторжения договора, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. […] Сам по себе аванс, которому можно придать статус задатка, — по большому счету он не отыграл концерт, не оказал услугу, аванс должен быть возвращен. Хотя обычно он возвращается, когда есть умышленная или неумышленная, но вина. Я полагаю, что если стороны не договорились об изменении договора, то денежные средства все-таки взыщут, — полагает Камалов.



Александр Артемьев