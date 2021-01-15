МВД и Росгвардия «зачистят» Зеленодольск от молодежных группировок

В городе-спутнике Казани поднимает голову молодежная преступность

Фото: Максим Платонов

Массовая драка, произошедшая в новогодние каникулы в Зеленодольске, вскрыла тему набирающей вес в городе молодежной преступности. Ситуация с молодежными группировками значительно ухудшилась за последний год, и побоище лишь одно из свидетельств: по данным «Реального времени», предполагаемые убийцы таксиста в Зеленодольске также могут быть причастны к одной из группировок. Силовики отреагировали: в город направляют сводный отряд МВД и Росгвардии, который займется «нейтрализацией криминальной активности».

Массовая драка и убийство таксиста — дело рук молодежных группировок

Татарстанские силовики готовят масштабные меры реагирования после резонансного массового побоища, которое произошло 9 января в Зеленодольске в микрорайоне Мирный. Напомним, в драке участвовали около 40 молодых людей, примерно по два десятка с каждой стороны, «стенка на стенку». Причиной стала ссора между двумя молодыми людьми, которые позвали товарищей. У многих из них в руках были, что называется, «аргументы» — арматура и прочее.

По подозрению в участии в побоище уже задержаны шестеро жителей Зеленодольска от 1993 до 2002 годов рождения, их поместили под стражу. Другие участники драки либо уже установлены, либо в процессе установления личности.

По данным источников «Реального времени», все участники побоища принадлежали к городским криминальным группировкам. Одна из них, более многочисленная в той драке, носит название «Чайники». «Не вчера появились, существовали продолжительное время. Судя по всем материалам, у них был и «общак», и сборы постоянные, и дежурства», — сообщает собеседник издания. Он добавляет, что группировки в Зеленодольске имеют ряд схронов с арматурой и другими «аргументами», а также собственные «группы быстрого реагирования», которые в случае вот таких конфликтных ситуаций готовы «подорваться» и дать отпор участникам других группировок.

Более того, как выяснило «Реальное время», резонансное убийство таксиста Александра Кротова, произошедшее в городе в конце сентября, также может иметь след, ведущий к группировкам. Напомним, что в убийстве (а также в разбое) обвиняют трех несовершеннолетних жителей города — на тот момент им было от 15 до 17 лет. По версии следователей, подростки жестоко расправились с таксистом — его задушили, а после тело сначала волокли по земле, после чего утрамбовали в багажник автомобиля, который оставили в лесопосадке. Источники «Реального времени» уверены: все трое обвиняемых также входили в одну из молодежных группировок города.

В убийстве Александра Кротова (на фото) обвиняют трех несовершеннолетних жителей города. Фото: соцсети

В Зеленодольск едут силовики

Накануне в Зеленодольске прошло крупное совещание, посвященное проблеме молодежной преступности в городе, — информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД Татарстана. По данным источников «Реального времени», на совещании присутствовали сразу несколько высокопоставленных силовиков во главе с заместителем министра внутренних дел по РТ — начальником полиции Алексеем Соколовым. Также на совещании присутствовали глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, и.о. зеленодольского городского прокурора Тимур Дияров, начальник отдела УФСБ РФ по Татарстану в Зеленодольске Дмитрий Антонов, начальник городского следственного отдела Следкома по РТ Иван Буренков.

Как утверждают источники, на совещании озвучили неутешительные цифры по молодежной преступности за 2020 год — число преступлений, совершенных за этот период несовершеннолетними, возросло на 20%. Доля таких преступлений в общей статистике по городу — 8,4%, в то время как в среднем по республике — 3,5%. «Когда преступность несовершеннолетних в общей структуре достигает 10% — это очень плохой признак», — отмечает собеседник издания.

Были названы и другие цифры: так, граждане в возрасте до 18 лет совершили в Зеленодольске 62 кражи, восемь угонов, 10 грабежей, три разбоя, одно убийство (вероятно, речь идет как раз об убийстве таксиста). С ростом совершенных преступлений выросло и число участников совершений преступлений: в прошлом году это 65 несовершеннолетних. При этом 15 из них нигде не учились и не работают — фактически предоставлены сами себе.

Артем Хохорин поставил задачу — группировки, которые голову подняли, разгромить и разобраться. Фото: Максим Платонов

— Постоянно выявляются корыстно-насильственные преступления — грабежи, разбойные нападения. У нас 10 грабежей в составе преступных групп, три разбойных нападения с участием несовершеннолетних. Ну и самую главную задачу, которую поставил министр [внутренних дел по Татарстану Артем] Хохорин, — те группировки, которые голову подняли, разгромить и разобраться, — передают слова Соколова источники «Реального времени».

Для этого в город направлены дополнительные силы и средства МВД и Росгвардии — последнее официально подтверждают и в МВД Татарстана. Основная задача сводного отряда — нейтрализовать криминальную активность группировок и, в частности, по максимуму привлечь к ответственности участников январского побоища.

«Будет зачистка, «тактика выжженной земли». Будут работать со всеми причастными к драке и «пробивать» их полностью, а также займутся другими группировками», — так описывает грядущую работу собеседник издания из силовых структур. Он добавляет, что такой подход со стороны силовиков должен стать сигналом для других городов с активной молодежной преступностью — в частности, Казани и Челнов.

Основная задача сводного отряда — нейтрализовать криминальную активность группировок и, в частности, по максимуму привлечь к ответственности участников январского побоища. Фото: Максим Платонов