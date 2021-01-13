Кресло ректора БИА вакантно: кто заменит Данияра Абдрахманова?

Почему ушел ректор Болгарской исламской академии и какие задачи стоят перед его преемником?

Фото: Тимур Рахматуллин

Данияр Абдрахманов, возглавлявший Болгарскую исламскую академию чуть больше года, покидает высшее духовное учебное заведение. Куда уходит — версий много. Не исключено, что вернется в родную Уфу, где ему готовят новое кресло. При этом эксперты утверждают, что уроженец Башкортостана неплохо справлялся со своими задачами в кузнице мусульманских богословов России. Кто может заменить Абдрахманова и с какими вызовами придется столкнуться его преемнику, разбирался корреспондент «Реального времени».

«Вчера был последний день его работы»

Сегодня стало известно об отставке Данияра Абдрахманова с должности ректора Болгарской исламской академии. Сам он отказался комментировать корреспонденту «Реального времени» информацию об этом. Но несколько источников в БИА подтвердили отставку.

Надо отметить, что об уходе 40-летнего Абдрахманова с должности, которую он занял в марте 2019 года, говорили уже месяц назад.

— Вчера был последний день его работы, — отметил собеседник на правах анонимности. — Официально он (Абдрахманов, — прим. ред.) сказал, что ему предложили другой проект.

По некоторым сведениям, он возвращается в родную Уфу, где глава Башкирии Радий Хабиров готовит под него новое место работы.

Сегодня стало известно об отставке Данияра Абдрахманова с должности ректора Болгарской исламской академии. Фото Тимура Рахматуллина

Судя по всему, Абдрахманов уходит один. Во всяком случае, как рассказал «Реальному времени» начальник управления по науке БИА Руслан Саяхов, тоже выходец из Уфы (работал заместителем муфтия Башкортостана), сам он остается в вузе и не намерен в ближайшее время куда-либо переезжать.

Напомним, в марте 2019 года Данияр Абдрахманов сменил на посту ректора БИА Рафика Мухаметшина. Последний сконцентрировался на обязанностях ректора Российского исламского института (Казань). Первым руководителем БИА (в должности президента) был Камиль Исхаков, экс-мэр Казани.

Преемники

Утвердить нового ректора должен будет совет учредителей в составе руководителей Духовного управления мусульман Республики Татарстан (муфтий Камиль Самигуллин), Центрального духовного управления мусульман России (верховный муфтий Талгат Таджуддин) и Совета муфтиев России (ДУМ РФ, муфтий Равиль Гайнутдин). Вполне вероятно, что кандидатура будет согласована с кураторами из руководства Татарстана и Кремля.

А пока кресло ректора с приставкой и.о. занял проректор по научной работе Айнур Тимерханов.

Не исключено, что 46-летний татаровед Тимерханов, доктор филологических наук, член-корреспондент Академии наук РТ, останется ректором. Его знакомые утверждают, что Айнур Ахатович знает не только родные татарский и русский языки, но и блестяще владеет арабским, английским и турецким. У него налажены хорошие контакты с научной средой. К слову, проректором в Болгарской исламской академии он стал год назад — в декабре 2019 года.

Пока кресло ректора с приставкой и.о. занял проректор по научной работе Айнур Тимерханов. Фото bolgar.academy

Другим возможным кандидатом называют амбициозного заместителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова, который в прошлом году защитил в России докторскую диссертацию по теологии, первым из мусульманских деятелей. Однако для этого ему придется переехать в Болгар. Сейчас Дамир хазрат возглавляет ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области и трудится в столичных вузах. Кроме того, в прессе нередко звучали претензии к нему как к руководителю Нижегородского исламского института им. Х. Фаизханова и Московского исламского института.

Не исключены и другие претенденты на пост ректора БИА.

Ушел или «ушли»?

Надо отметить, в Сети начали выстраиваться различные версии ухода Данияра Мавлияровича. Например, телеграм-канал «Футляр для курая — Куштау», заточенный на башкирской политике, напомнил, что Абдрахманов — из Уфы. И автор предположил, что «братья-татары в ответ на антитатарскую риторику Башкирии начинают потихоньку выживать «пришлых» из соседнего региона, как бы обозначая позиции в начавшемся пока в соцсетях и прессе конфликте двух республик».

Ресурс не исключил, что следом за ним могут указать на дверь и другим выходцам из Башкортостана. Например, Элвину Грею: Радик Юльякшин, который является советником главы РБ Радия Хабирова, живет и работает в Казани. Добавим, что в преддверии нового года вице-премьер Башкортостана Азат Бадранов в соцсетях обрушился с критикой на некоторых представителей руководства Татарстана, чем вызвал неоднозначную реакцию в обеих республиках.

По словам источника в исламской академии, особых претензий к работе ректора БИА со стороны высшего начальства не было. Единственный возможный недочет — нехватка иностранных преподавателей.

Подготовка к торжествам и приведение к стандартам

При этом во время пандемии коронавируса он смог наладить учебу в удаленном режиме. Татарстанские студенты разъехались по домам, а шакирды из других регионов жили в одноместных комнатах и через ноутбуки продолжали учиться.



— Он не хватал звезд с небес и сумел выполнить главную задачу — привести в порядок систему обучения, образования, учебно-методическую часть. Прекратились различные скандалы, исламская академия стала системно работать. Наступил период стабильности, — прокомментировал «Реальному времени» исламовед Азат Ахунов.

По его словам, теперь перед руководством академии ставятся более амбициозные задачи — подготовка к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Торжества состоятся в 2022 году, и основной площадкой для различных мероприятий будет Болгар, в том числе и исламская академия. Также новому ректору предстоит завершить процесс приведения работы учебного заведения к российским стандартам высшего образования.