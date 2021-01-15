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В Татарстане возбуждено дело о халатности чиновников после обморожения детей

15:17, 15.01.2021 1
В Татарстане возбуждено дело о халатности чиновников после обморожения детей
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Татарстане по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности чиновников Алексеевского района. Никто из должностных лиц не заметил неблагополучие семьи из села Куркуль, в которой двое детей получили обморожения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, что в Татарстане ночью в 30-градусный мороз мать вывела на улицу годовалого мальчика и четырехлетнюю девочку. Посидев с ними в сарае, женщина взяла дочь и отвела в дом, забыв на холоде младшего ребенка. Обморожения получили оба. Мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:48
    Ну вот как раз таки и надо возбудить уголовное дело против прокурорских местного района,должным образом не осуществляли надзор за органами опеки.А то сейчас найдут крайнюю из органа опеки. За каждым уголовным делом судьба людей и их семей,нельзя так уголовными делами махаться
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