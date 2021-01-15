В Татарстане возбуждено дело о халатности чиновников после обморожения детей

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Татарстане по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности чиновников Алексеевского района. Никто из должностных лиц не заметил неблагополучие семьи из села Куркуль, в которой двое детей получили обморожения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, что в Татарстане ночью в 30-градусный мороз мать вывела на улицу годовалого мальчика и четырехлетнюю девочку. Посидев с ними в сарае, женщина взяла дочь и отвела в дом, забыв на холоде младшего ребенка. Обморожения получили оба. Мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии.