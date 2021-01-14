Новости происшествий

17:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

ФСИН планирует задержать Навального

16:36, 14.01.2021
ФСИН планирует задержать Навального
Фото: Максим Платонов

УФСИН России по Москве заявило о намерении задержать до решения суда о замене условного срока на реальный оппозиционера Алексея Навального. Он «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока», говорится в сообщении на сайте ведомства.

В УФСИН обратили внимание, что Навальный минимум шесть раз не явился на регистрацию в инспекцию. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения о возможности замены условного срока на реальный.

Фото: Максим Платонов

Напомним, Навальный объявил, что прилетит в Москву рейсом «Победы» 17 января. «Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить», — отметил он.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также