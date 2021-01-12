Глава Роспотребнадзора по Татарстану: вакцина от коронавируса не гарантирует 100% защиты

196 500 доз вакцины «Спутник V» поступит в РТ до конца февраля. Получить прививку жители республики смогут в 57 специально сформированных прививочных пунктах, 43 из которых находятся на базе центральных районных больниц.

Вакцинация пройдет в два этапа: вторую дозу «Спутника» прививают через 21 день. Все это время специалисты рекомендуют ограничить посещение общественных мест и избегать переохлаждения. По словам главы республиканского Роспотребнадзора Марины Патяшиной, данная вакцина «эффективна и безопасна», она, конечно, «100% защиты не гарантирует, но исключает тяжелые формы заболевания, такие как различные осложнения и летальный исход».

Вакцинация проводится на добровольной основе и абсолютно бесплатная. Записаться на вакцинацию против коронавирусной инфекции можно будет через портал госуслуг или через своего участкового врача.