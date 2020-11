События недели: записка от уйгура, Здунов — глава Мордовии и кончина митрополита Феофана

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе заметным кадровым событием стало назначение экс-министра экономики Татарстана, экс-председателя правительства Дагестана Артема Здунова на должность врио главы Мордовии. Записка, обнаруженная петербуржцем в купленной им паре кроссовок, снова заставила говорить о трудной судьбе уйгуров в Китае. В Казани скончался митрополит Казанский и Татарстанской Феофан. По неофициальным данным, его смерть приблизил коронавирус. Ситуация с пандемией COVID-19 в стране по-прежнему серьезная, но Татарстан пока не планирует объявлять локдаун: власти региона считают, что это нанесет удар по бизнесу, а значит, и по доходам бюджета. Подробнее — в традиционном обзоре «Реального времени».

Письмо в обуви

На уходящей неделе в России активно обсуждалось сообщение о записке из китайского лагеря для уйгуров, якобы обнаруженной петербуржцем в кроссовке.

Послание гласило: «HELP I AM IN JAIL IN CHINA PLEASE HELP UYGHUR» («Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур»).

Эта новость заставила вспомнить все предыдущие публикации о «лагерях перевоспитания» уйгуров в КНР. Западные СМИ уже не раз обвиняли власти Китая в эксплуатации труда мусульман Синьцзян-Уйгурского автономного района. Официально Пекин отрицает какое-либо давление на тюркские народы или приверженцев ислама. Записку называют фейком западной пропаганды.

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», расходятся во мнениях. Китаевед Николай Вавилов не отрицает сложных отношений между властями Китая и уйгурами, но делает акцент на том, что регион остается зоной повышенной угрозы экстремизма и террористической активности. Он полагает, что речь может идти о какой-либо провокации.

Фото: paperpaper.ru

В свою очередь, мусульманский блогер Расул Тавдиряков допускает реальность записки, обнаруженной в обуви. Он утверждает, что Пекин преследует уйгуров не только внутри Китая, но и в других странах.



Здунов возглавил Мордовию

На этой неделе произошли кадровые перестановки в регионах России: президент РФ Владимир Путин отправил в отставку одного губернатора и назначил двух врио.

Наконец глава государства согласовал кандидатуру временного руководителя Белгородской области, это кресло займет Вячеслав Гладков — теперь уже бывший вице-премьер Ставропольского края. На покой ушел глава Мордовии Владимир Волков, руливший республикой 8 лет — его сменил Артем Здунов, пока в качестве врио, но есть основания полагать, что бывший премьер-министр Дагестана и экс-глава Минэкономики РТ останется руководить регионом.



Слухи о назначении Здунова появились днем в среду, и уже к вечеру чиновник официально возглавил республики. На следующий день полпред президента в ПФО Игорь Комаров представил нового руководителя в Саранске.



Кончина митрополита

В пятницу на 74-м году жизни умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

О причинах кончины Феофана официально не сообщается, но в телеграм-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе Московском и всея Руси говорится, ими стали осложнения, вызванные COVID-19.



Фото: realnoevremya.ru

Церемония прощания с главой татарстанской митрополии пройдет 23 ноября в 9:00 в Благовещенском соборе казанского Кремля. Отпевание назначено на 11:00.



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил временным управляющим Казанской епархией митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна.



Дело Меня

Очередной антикоррупционный скандал зацепил аудитора Счетной палаты Михаила Меня, бывшего губернатора Ивановской области и экс-министра строительства РФ.

Он был задержан и доставлен на допрос, позже Следком предъявил ему обвинение в растрате в особо крупном размере.

Меню вменяется хищение 700 млн рублей, совершенное в то время, когда он руководил Ивановской областью. По версии следствия, в 2011 году он создал преступную группу и перечислил эти деньги из бюджета региона на счета подставных компаний. Однако наблюдатели отметили, что суд вынес необычно мягкую для таких дел меру пресечения: запрет определенных действий.



Фото: Максим Платонов

СМИ предположили, что уголовное дело против чиновника может быть закрыто. Дело в том, что деяние, которое инкриминируется бывшему министру, было совершено в начале 2011 года, а срок давности по указанной статье истекает через 10 лет. Поэтому есть мнение, что к февралю-марту 2021 года приговор суда не удастся получить ввиду истечения процессуальных сроков.



«Финико» — пирамида или нет?

Проект казанца Кирилла Доронина «Финико» уже обсуждают в Сети как одну из новых финансовых пирамид.

Инвесткомпания обещает высокие доходы или погашение кредитов за 35% от стоимости. В то же время компания снимает с себя всю ответственность за финансовые потери клиентов.

Эксперт назвал «Реальному времени» несколько подозрительных фактов работы компании: отсутствие отчетности о работе трейдеров, использование криптовалюты и внутренней валюты, получение денег от клиентов напрямую.



Фото: finikoblog.ru

Татарстан не планирует новых ограничений в связи с пандемией

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с бизнесом сообщил, что республика не будет вводить тотальные ограничения из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь, предприниматели попросили главу республики о дополнительных мерах поддержки.

Рестораторы предложили снизить ставки по упрощенной системе налогообложения для общепита до 1-6% как минимум до конца 2021 года. Минниханов признался, что обещать такие послабления не может. В этом году бюджет республики и так недосчитался 42 млрд рублей.



Поддержка IT

Схожие меры власти Татарстана уже подготовили для небольших IT-компаний.

Фото: tatarstan.ru

Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин рассказал, что татарстанские представители индустрии начали мигрировать в регионы, которые ввели налоговые льготы для сферы высоких технологий.

Хайруллин считает возможным снизить ставку по УСН до 1-5%, однако для этого компании должны стать резидентами казанского или челнинского IT-парков. При этом из-за заполненности этих площадок решено ввести понятие «удаленный резидент».



Блэкаут в «Новой Туре»

В понедельник утром субарендаторы «Новой Туры» снова столкнулись с последствиями «войны» между новым владельцем торгового комплекса (УК «Технополис «Новая Тура») и его оператором («Барсил»).

В здании отключили отопление и свет, а торговцев перестали пускать внутрь, объяснив это требованиями безопасности.



Позже от предпринимателей потребовали переписать договоры аренды с новым владельцем до истечения контрактов с ООО «Барсил». После этого торговцев пропустили в павильоны.



Уже в среду «Новая Тура» вернулась к нормальному режиму работы. В торговом комплексе восстановили электроснабжение, все площади окончательно перешли от бывшего генерального арендатора к управляющей компании.



Фото: Илья Репин

Положена ли детям в Татарстане «Спинраза»?

В Татарстане 29 больных с диагнозом «спинально-мышечная атрофия», из них 23 ребенка. Матери шести из них считают, что в республике невозможно лечить детей единственным зарегистрированным в РФ препаратом — «Спинразой».

Минздрав РФ возложил на республиканский бюджет обязанность покупать для детей этот препарат (стоит почти 8 млн рублей за одну ампулу). Суд встал на сторону родителей, но в министерстве здравоохранения Татарстана заявил, что деньги на лечение детей с СМА должны поступать за счет доходов от повышения подоходного налога для тех, кто зарабатывает в год более 5 млн рублей (реализуется с 1 января 2021 года).



Локдаун в Бурятии и пожизненное сенаторство

Бурятия первой из российских регионов решилась на повторные введение карантинных мер. Пока локдаун объявлен здесь до конца ноября.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о возможности стать пожизненным сенатором для бывшего президента страны.



Знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк скончался в возрасте 85 лет.