Владимир Путин поздравил Михаила Боярского с 75-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летием, подчеркнув его многогранный талант и яркий артистический темперамент. Поздравительную телеграмму опубликовали на официальном сайте Кремля.
В своем сообщении Путин сообщил, что Боярский добился впечатляющих успехов в театре, на эстраде и в кинематографе, благодаря своей неиссякаемой энергии и творческому подходу.
— Вы стали подлинной звездой, заслужив искреннюю любовь публики, — говорится в телеграмме.
Глава государства также пожелал артисту здоровья, вдохновения и всего самого доброго в наступающем Новом году, выразив надежду на дальнейшие успехи в его творческой деятельности.
Справка
Михаил Боярский — родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург), за свою карьеру снялся более чем в 60 фильмах и сериалах. Среди его самых известных ролей — д'Артаньян в телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Кроме того, Боярский прославился как певец, выпустив несколько компакт-дисков с хитами, такими как «Зеленоглазое такси» и «Спасибо, родная!».
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