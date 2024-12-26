Владимир Путин поздравил Михаила Боярского с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летием, подчеркнув его многогранный талант и яркий артистический темперамент. Поздравительную телеграмму опубликовали на официальном сайте Кремля.

В своем сообщении Путин сообщил, что Боярский добился впечатляющих успехов в театре, на эстраде и в кинематографе, благодаря своей неиссякаемой энергии и творческому подходу.

— Вы стали подлинной звездой, заслужив искреннюю любовь публики, — говорится в телеграмме.

Глава государства также пожелал артисту здоровья, вдохновения и всего самого доброго в наступающем Новом году, выразив надежду на дальнейшие успехи в его творческой деятельности.



Анастасия Фартыгина