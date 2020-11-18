В «Новой Туре» восстановили электроснабжение
«Новая Тура» возобновила полноценную работу. Сегодня во второй половине дня в торговом комплексе восстановили электроснабжение, рассказал «Реальному времени» директор бывшего генерального арендатора «Туры» ООО «Барсил» Владимир Горланов.
Компания передала все павильоны новому собственнику, подтвердил он.
Накануне «Новая Тура» уже начала работу. Но пришлось использовать аварийный свет. Предприниматели сидели в неосвещенных помещениях.
Два дня назад УК «Технополис «Новая Тура» требовал от предпринимателей скорее перезаключить договоры аренды. Однако торговцы не спешили идти навстречу новому собственнику.НедвижимостьБизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым