В «Новой Туре» восстановили электроснабжение

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

«Новая Тура» возобновила полноценную работу. Сегодня во второй половине дня в торговом комплексе восстановили электроснабжение, рассказал «Реальному времени» директор бывшего генерального арендатора «Туры» ООО «Барсил» Владимир Горланов.

Компания передала все павильоны новому собственнику, подтвердил он.

Фото: new-tura.com

Накануне «Новая Тура» уже начала работу. Но пришлось использовать аварийный свет. Предприниматели сидели в неосвещенных помещениях.

Два дня назад УК «Технополис «Новая Тура» требовал от предпринимателей скорее перезаключить договоры аренды. Однако торговцы не спешили идти навстречу новому собственнику.