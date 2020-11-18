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В «Новой Туре» восстановили электроснабжение

20:29, 18.11.2020
В «Новой Туре» восстановили электроснабжение
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

«Новая Тура» возобновила полноценную работу. Сегодня во второй половине дня в торговом комплексе восстановили электроснабжение, рассказал «Реальному времени» директор бывшего генерального арендатора «Туры» ООО «Барсил» Владимир Горланов.

Компания передала все павильоны новому собственнику, подтвердил он.

Фото: new-tura.com

Накануне «Новая Тура» уже начала работу. Но пришлось использовать аварийный свет. Предприниматели сидели в неосвещенных помещениях.

Два дня назад УК «Технополис «Новая Тура» требовал от предпринимателей скорее перезаключить договоры аренды. Однако торговцы не спешили идти навстречу новому собственнику.

НедвижимостьБизнесРозничная торговля Татарстан
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