Умер народный артист России Роман Виктюк

Умер режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк, ему было 85 лет.



«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка, где режиссер был художественный руководителем (цитата по ТАСС).

Виктюк родился 28 октября 1936 года. Помимо режиссуры, играл в фильмах и преподавал в эстрадно-цирковом училище и Институте театрального искусства.