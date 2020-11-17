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Происшествия

Умер народный артист России Роман Виктюк

17:05, 17.11.2020
Умер народный артист России Роман Виктюк
Фото: ru.wikipedia.org

Умер режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк, ему было 85 лет.

«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка, где режиссер был художественный руководителем (цитата по ТАСС).

Виктюк родился 28 октября 1936 года. Помимо режиссуры, играл в фильмах и преподавал в эстрадно-цирковом училище и Институте театрального искусства.

Происшествия
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