Казанскую епархию временно возглавит митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн

Временным управляющим Казанской епархией Татарстанской митрополии стал митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. Соответствующий указ подписал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Отпевание митрополита Казанского и Татарстанского Феофана состоится 23 ноября в Благовещенском соборе Казанского кремля. Заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер на 74-м году жизни.



Феофан стал митрополитом Казанским и Татарстанским в июле 2015 года, сменив на этом посту митрополита Анастасия.



Татьяна Леухина