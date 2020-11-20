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Казанскую епархию временно возглавит митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн

15:11, 20.11.2020 1
Казанскую епархию временно возглавит митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн
Фото: tatmitropolia.ru

Временным управляющим Казанской епархией Татарстанской митрополии стал митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. Соответствующий указ подписал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отпевание митрополита Казанского и Татарстанского Феофана состоится 23 ноября в Благовещенском соборе Казанского кремля. Заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер на 74-м году жизни.

Феофан стал митрополитом Казанским и Татарстанским в июле 2015 года, сменив на этом посту митрополита Анастасия.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    это бывший секретарь владыки Анастасия, очень грамотный и богобоязненный человек
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