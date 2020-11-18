Артем Здунов назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артема Здунова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент провел рабочую встречу с Артемом Здуновым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия», — говорится в сообщении.

Сегодня глава Мордовии Владимир Волков обратился к Путину с просьбой об отставке, которую тот принял.

Ранее источники «Реального времени» информировали о факте рассмотрения экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность главы региона. Сообщалось, что окончательное решение будет принято Владимиром Путиным после согласований со всеми сторонами этого вопроса.

