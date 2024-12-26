Энергетики Татарстана получили награды

Фото: Динар Фатыхов

20 сотрудников «ТГК-16» удостоены правительственных, отраслевых и корпоративных наград. Почетными грамотами и благодарностями отмечены их вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны и высокий профессионализм. Мы поговорили с некоторыми из награжденных. Чем привлекательна профессия энергетика, каких специалистов ждут в отрасли, что нужно для карьерного роста — энергетики со стажем рассказали о специфике своей работы.

Заслуженный энергетик Республики Татарстан



Старшему машинисту котельного оборудования 7 разряда котлотурбинного цеха Казанской ТЭЦ-3 Фаилю Абульханову указом раиса Рустама Минниханова присвоили звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан».

— Это было неожиданно и очень приятно. Получение звания для меня большая честь. Значит, проделанная за эти годы работа не осталась незамеченной, — поделился впечатлениями энергетик.

А работа действительно проделана немалая. Он уже более 30 лет трудится на Казанской ТЭЦ-3. Фаиль Абульханов отмечает, что предан профессии и родной станции, потому что нашел здесь все, что ему нужно:

— Коллектив хороший. Моя работа позволяет мне обеспечивать семью. Это не рутиный труд, где можно заскучать, всегда что-то новое внедряется, мы находимся в постоянном развитии.

Поделился опытный энергетик и советами для молодых специалистов или ребят, желающих прийти в эту профессию.

— Энергетика — профессия, которая будет востребована всегда. Если хотите быть уверенным в завтрашнем дне, значит, нужно идти в энергетику. При желании, есть и возможности карьерного роста. Я за свои годы видел много примеров, как молодые машинисты строили очень успешные карьеры. Главное — не бояться ответственности, учиться, в нашей профессии всегда есть чему обучаться, даже если ты уже давно в энергетике, — отметил он.

По его словам, умение быть командой и работать на единый результат — черта, которая характеризует хорошего энергетика:

— Мы работаем на общий результат. Здесь нет такого, что вот это меня касается, а это нет. Надо делиться опытом, помогать, поддерживать, быть уверенным в коллегах. Только в таком случае можно быть спокойным: в городе будет тепло и светло.

Старшему машинисту котельного оборудования 7 разряда котлотурбинного цеха Казанской ТЭЦ-3 Фаилю Абульханову присвоили звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главная ценность профессии — стабильность

При общении с энергетиками создается впечатление, что случайных, незаинтересованных людей в этой профессии нет.

Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда филиала Нижнекамской ТЭЦ Тагир Хамидуллин в профессии 27 лет. Все 27 лет он трудится на родной станции. Его наградили Почетной грамотой заместителя Премьер-министра Республики Татарстан — министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

— Я люблю профессию за конечный результат. Мы сердце города, даже, наверное, будет правильно сказать — сердце республики. Мы питаем крупнейшие города и промышленные предприятия Татарстана. Это большая ответственность и гордость, — говорит энергетик.

Тагир Хамидуллин зарядил любовью к своей профессии и свою семью. Его сын закончил энергоуниверситет, учился у отца азам профессии. Сейчас является заместителем начальника одного из цехов станции. Энергетик признается, что его ученики, а их почти три десятка, сейчас работают по всей ТЭЦ, на разных должностях.

— Хороший энергетик должен знать всю цепочку производства энергии. Начиная с того момента, как к нам поступает вода, и дальше до конечного результата. Только тогда можно считать себя профессионалом, — считает Тагир Хамидуллин.

Токаря 6 разряда котлотурбинного цеха филиала Казанской ТЭЦ-3 Рафаиля Хакимуллина наградили Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Токаря 6 разряда котлотурбинного цеха филиала Казанской ТЭЦ-3 Рафаиля Хакимуллина наградили Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации. Он тоже, как и предыдущие коллеги, верно служит одному предприятию более 20 лет. Говорит, что ценит профессию за стабильность

— За эти годы было всякое: предприятия закрывались, заводы простаивали из-за отсутствия заказов, а у нас всегда стабильность. Работа и заработная плата были всегда, — вспоминает энергетик.

Его работа связана с ремонтом оборудования.

— Настоящая мужская работа. Никаких интриг: все на виду, кто работает и как. Мне это как раз и по душе. В коллективе все ответственные, трудолюбивые. Работаем слаженно, — рассказал о своей работе энергетик.

Труд энергетиков — это не просто работа, а истинное искусство, обеспечивающее наш комфорт и безопасность. Каждый день миллионы людей полагаются на бесперебойное электроснабжение, не задумываясь о том, сколько усилий и мастерства вкладывают специалисты в эту отрасль. Поддержка и признание их усилий — это не только справедливое отношение к труду, но и необходимое условие для успешного функционирования всех сфер нашей жизни.

1 / 28 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов