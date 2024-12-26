Энергетики Татарстана получили награды
20 сотрудников «ТГК-16» удостоены правительственных, отраслевых и корпоративных наград. Почетными грамотами и благодарностями отмечены их вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны и высокий профессионализм. Мы поговорили с некоторыми из награжденных. Чем привлекательна профессия энергетика, каких специалистов ждут в отрасли, что нужно для карьерного роста — энергетики со стажем рассказали о специфике своей работы.
Заслуженный энергетик Республики Татарстан
Старшему машинисту котельного оборудования 7 разряда котлотурбинного цеха Казанской ТЭЦ-3 Фаилю Абульханову указом раиса Рустама Минниханова присвоили звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан».
— Это было неожиданно и очень приятно. Получение звания для меня большая честь. Значит, проделанная за эти годы работа не осталась незамеченной, — поделился впечатлениями энергетик.
А работа действительно проделана немалая. Он уже более 30 лет трудится на Казанской ТЭЦ-3. Фаиль Абульханов отмечает, что предан профессии и родной станции, потому что нашел здесь все, что ему нужно:
— Коллектив хороший. Моя работа позволяет мне обеспечивать семью. Это не рутиный труд, где можно заскучать, всегда что-то новое внедряется, мы находимся в постоянном развитии.
Поделился опытный энергетик и советами для молодых специалистов или ребят, желающих прийти в эту профессию.
— Энергетика — профессия, которая будет востребована всегда. Если хотите быть уверенным в завтрашнем дне, значит, нужно идти в энергетику. При желании, есть и возможности карьерного роста. Я за свои годы видел много примеров, как молодые машинисты строили очень успешные карьеры. Главное — не бояться ответственности, учиться, в нашей профессии всегда есть чему обучаться, даже если ты уже давно в энергетике, — отметил он.
По его словам, умение быть командой и работать на единый результат — черта, которая характеризует хорошего энергетика:
— Мы работаем на общий результат. Здесь нет такого, что вот это меня касается, а это нет. Надо делиться опытом, помогать, поддерживать, быть уверенным в коллегах. Только в таком случае можно быть спокойным: в городе будет тепло и светло.
Главная ценность профессии — стабильность
При общении с энергетиками создается впечатление, что случайных, незаинтересованных людей в этой профессии нет.
Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда филиала Нижнекамской ТЭЦ Тагир Хамидуллин в профессии 27 лет. Все 27 лет он трудится на родной станции. Его наградили Почетной грамотой заместителя Премьер-министра Республики Татарстан — министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
— Я люблю профессию за конечный результат. Мы сердце города, даже, наверное, будет правильно сказать — сердце республики. Мы питаем крупнейшие города и промышленные предприятия Татарстана. Это большая ответственность и гордость, — говорит энергетик.
Тагир Хамидуллин зарядил любовью к своей профессии и свою семью. Его сын закончил энергоуниверситет, учился у отца азам профессии. Сейчас является заместителем начальника одного из цехов станции. Энергетик признается, что его ученики, а их почти три десятка, сейчас работают по всей ТЭЦ, на разных должностях.
— Хороший энергетик должен знать всю цепочку производства энергии. Начиная с того момента, как к нам поступает вода, и дальше до конечного результата. Только тогда можно считать себя профессионалом, — считает Тагир Хамидуллин.
Токаря 6 разряда котлотурбинного цеха филиала Казанской ТЭЦ-3 Рафаиля Хакимуллина наградили Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации. Он тоже, как и предыдущие коллеги, верно служит одному предприятию более 20 лет. Говорит, что ценит профессию за стабильность
— За эти годы было всякое: предприятия закрывались, заводы простаивали из-за отсутствия заказов, а у нас всегда стабильность. Работа и заработная плата были всегда, — вспоминает энергетик.
Его работа связана с ремонтом оборудования.
— Настоящая мужская работа. Никаких интриг: все на виду, кто работает и как. Мне это как раз и по душе. В коллективе все ответственные, трудолюбивые. Работаем слаженно, — рассказал о своей работе энергетик.
Труд энергетиков — это не просто работа, а истинное искусство, обеспечивающее наш комфорт и безопасность. Каждый день миллионы людей полагаются на бесперебойное электроснабжение, не задумываясь о том, сколько усилий и мастерства вкладывают специалисты в эту отрасль. Поддержка и признание их усилий — это не только справедливое отношение к труду, но и необходимое условие для успешного функционирования всех сфер нашей жизни.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.