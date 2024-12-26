Новый театр Камала в Казани поставили на кадастровый учет за один день

Фото: Мария Зверева

Управление Росреестра по Татарстану поставило на кадастровый учет новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала всего за один день. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая площадь нового здания, расположенного по адресу ул. Хади Такташа, 74, составляет почти 57 тысяч кв. м. Здание имеет переменную этажность (от пяти до восьми этажей). Разрешение на строительство театра, занимающего площадь более 18 тысяч кв. м, было получено год назад. Застройщиком выступило «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Разрешение на ввод театра в эксплуатацию было выдано исполкомом Казани 24 декабря 2024 года.

— Новое здание театра имени Галиаскара Камала с самого начала своего строительства приковывает взгляды жителей и гостей столицы нашей республики. Самый большой по площади театр в Казани точно не оставит никого равнодушным. В здании предусмотрено 40 машино-мест, еще сто парковочных мест — на прилегающей территории театра, площадь которой составила более 21,5 тыс. квадратных метров, — отметила начальник отдела Росреестра Алсу Сафина.

Планируется, что театр откроет свои двери уже в 2025 году.



Рената Валеева