Как ФСБ нашла «секретный» счет экс-главы отдела СК в Казани

По делу о «раскулачивании» подполковника Мустафина допросили турецкого застройщика

Фото: Максим Платонов

Расходы семьи ВИП-следователя Марселя Мустафина на текущие нужды в 2014—2023 годах составили почти 18,4 млн рублей, а зарплата за тот же период 16 млн рублей. Эти данные прокуратуры Татарстана огласили на заседании суда, где рассматривается иск об обращении в доход государства активов экс-главы отдела СК по Приволжскому району Казани на 34 млн рублей, включая коттедж в пригороде и стоимость купленной и проданной квартиры в Турции. Как выяснило «Реальное время», в свои расчеты прокуроры включили сведения ФСБ об использовании офицером Следкома чужой банковской карты для оплаты покупок под 6 млн рублей.

На суде по «раскулачиванию» главный ответчик не появлялся

Иск прокурора Татарстана к сотруднику СК и членам его семьи Советский райсуд Казани рассматривает уже больше года. Отрицающий претензии Марсель Мустафин пока не посетил ни одного заседания. Не были здесь и его супруга с матерью. Их интересы представляют адвокаты.

Еще на этапе проверок, летом 2023-го, Мустафин перевелся в соседний регион, где с приставкой и. о. возглавил райотдел Следкома в Нижнем Новгороде. Избавление от этой приставки и дальнейшая карьера подполковника напрямую зависят от результатов судебных процессов, которые идут сейчас в Казани, отмечают источники «Реального времени».

Исковые требования надзорного ведомства касаются периода службы ответчика в 2015—2023 годах на посту начальника следственного отдела по Приволжскому району Казани и приобретений на 34 млн 40 тысяч рублей. Это Lexus 2018 года выпуска Эльзы Мустафиной и пять объектов недвижимости: нежилое помещение 138,4 кв. м на ул. Фучика (также зарегистрировано на супругу Мустафина), участок 0,13 га (оформлен на Алмаза Залалтдинова, бывшего одноклассника Мустафина) с недостроенными коттеджем и баней в поселке Алтан, а также уже проданной квартире в Турции и реализованном нежилом помещении в Казани. Отчужденные активы в прокуратуре оценили в 6 млн рублей, остальные требуют изъять в доход государства в натуральном виде.

На активы в Алтане с апреля 2023-го претендует друг Мустафина и бизнесмен Эдуард Спиридонов, утверждая, что давно выкупил этот участок у Залалтдинова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Процесс буксует ввиду параллельного спора. На активы в Алтане с апреля 2023-го претендует друг Мустафина и бизнесмен Эдуард Спиридонов, утверждая, что давно выкупил этот участок у Залалтдинова, но не оформлял на себя, потому что прежний собственник взялся построить ему дом, а теперь якобы хочет все забрать себе. Этой осенью Приволжский райсуд Казани требования Спиридонова к Залалтдинову отклонил и по встречному иску признал недействительными все договоры, допсоглашения и расписки о получении денег, установив, что данные документы Залалтдинов заполнял задним числом по просьбе Мустафина, при этом сам выступал лишь номинальным собственником имущества.

Данное постановление Приволжского райсуда сейчас оспаривается в Верховном суде Татарстана. Решение ожидается не раньше конца февраля. В связи с чем на процессе по «раскулачиванию» в Советском суде объявили трехмесячный перерыв. Правда, до этого успели допросить ряд важных свидетелей. Включая жену Залалтдинова, застройщика ЖК «Ихлас» в Турции и риелтора. Выяснилось, как минимум два объекта недвижимости Мустафиным посчастливилось приобрести в 2,5 раза дешевле рыночной цены.

Застройщик о сбитом самолете, кризисе в Турции и переговорах в мечети Казани

45-летний Рафаэль Садыков пришел на суд в традиционном мусульманском облачении. Заявил — именно он продавал семье Мустафиных квартиру в Алании, поскольку на тот момент являлся владельцем и собственником компании, которая строила ЖК «Ихлас Сити» в турецком городе-курорте.

«Работали в основном на русскоязычный рынок. Размещали объявления среди агентств недвижимости на территории Турции, в России рекламы не было», — пояснил он. На вопрос суда о знакомстве с главным ответчиком сообщил: «Марселя знаю больше 10 лет, жену видел пару раз. Мы с ним в мечеть вместе ходим, на молитву».

Рафаэль Садыков свидетельствовал — получил за «двушку» на турецком курорте 1 млн рублей, в рассрочку. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Застройщик турецкого ЖК рассказал — разговор о сделке с Мустафиным произошел в конце 2018 года: «Мы сидели в мечети, и разговор шел о том, что у меня — нужда в деньгах. Я его спросил — не хочешь квартиру купить по себестоимости у меня в комплексе в Алании? Он обещал подумать и через некоторое время согласился».

Сколько же заплатила семья казанского следователя за двухкомнатную квартиру в 65 «квадратов» пятиэтажного охраняемого комплекса с бассейном, теннисным кортом, хаммамом, фитнес-центром, зонами для барбекю и загара, всего в 1,5 км от Средиземного моря?

Рафаэль Садыков свидетельствовал — получил в рублях 1 млн, что в турецких лирах составляет 90 тысяч. При этом уверял — деньги передавались в рассрочку: 400 тысяч рублей в декабре 2018-го, в феврале 2019-го — еще 200 тысяч, остальное — осенью 2019-го, когда и была оформлена сделка. Если честно, столь сказочная цена и длительная рассрочка не очень увязывались с версией застройщика об острой нужде в деньгах. Впрочем, никаких уверений, что именно та покупка Мустафиных помогла пережить политический кризис, от свидетеля не прозвучало. Он лишь подтвердил приобщенный к материалам чек на 90 тысяч лир, пояснив, что выписал его сам, заверяя свою часть сделки.

Турецкий актив Мустафины продали со значительной прибылью. скришот с сайта застройщика

Оформили квартиру на жену Мустафина, однако уже в 2020-м этот турецкий актив был продан — за 2,7 млн рублей. Именно эту сумму прокуратура требует взыскать в доход государства по той сделке, полагая, что легальных доходов на приобретение у ВИП-силовика и его второй половины не имелось.

На одном из последних заседаний прокурор отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратуры РТ Лилия Фаттахова просила приобщить материалы оперативной проверки УФСБ по Татарстану. Выяснилось — чекисты с использованием веб-связи опросили управляющего «Ихлас Сити» и тот свидетельствовал — якобы после продажи одной квартиры Мустафины... купили в том же ЖК другую и вновь продали с весомой выгодой для себя уже гражданам Казахстана. При этом вторую турецкую квартиру прокуроры ответчику вменять не стали — по документам ее собственником числился двоюродный брат силовика.

Вопросы по этому имуществу застройщику ЖК не задавали. В открытых источниках, Рафаэль Садыков числится бывшим директором и учредителем обанкротившейся в 2021-м году оптовой торговой компании «Зайнап».

ФСБ установила — для покупок на «Озон» ответчик использовал чужую карту

В поддержку прокурорского иска Лилия Фаттахова напомнила суду — в ходе расследования уголовного дела в отношении Залалтдиновых «были установлены факты приобретения Мустафиным имущества на доверенных лиц». Таким имуществом в надзорном ведомстве считают «Лексус», который числится собственностью Эльзы Мустафиной с 19 марта 2023 года, при этом в рамках гражданского спора «Спиридонов против Залалтдинова» установлено — автомобиль был номинально оформлен на бывшего одноклассника в 2018-м и фиктивно продан в 2023-м, — отметила представитель истца.

Стоимость активов в казанском поселке Алтан, согласно иску, составляет 21,5 млн рублей, из которых 3 млн рублей пошли на покупку участка, а остальное составили расходы на возведение коттеджа и бани. Реальным хозяином Фаттахова назвала Мустафина, отметив — финансовой возможности для ведения такого строительства семья подполковника не имела. В числе доказательств своих слов прокурор привела данные переписки между бывшими одноклассниками, где Мустафин называет дом своим, показания дизайнера — с кем именно неоднократно обсуждали и корректировали детали планировки на этом объекте, а еще — результаты прохождения Мустафиным и Залалтдиновым «детектора лжи».

На заседании суда прокурор Лилия Фаттахова обнародовала информацию УФСБ об использовании Мустафиным чужого счета. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, эти же доказательства приводятся в решении Приволжского суда по спору о том же имуществе. При этом на том процессе ВИП-силовик появился — обвинил однокашника во лжи и заверил суд, что по просьбе часто бывающего за границей друга (Спиридонова) всего лишь курировал его стройку.

— Накоплений у семьи Мустафина на приобретение недвижимости не имелось, поскольку вся зарплата зачислялась на расчетный счет и уходила на текущие нужды, — озвучила результат анализа доходов и расходов ответчиков Лилия Фаттахова в суде Советского района. — В частности, в период с 2014-го по 2023 годы расходы только по зарплатным счетам составили 12 млн 690 тыс. рублей. При этом он еще нес расходы через карту, открытую на имя Гатиатуллина, в размере 5 млн 700 тысяч рублей. Тогда как зарплата за тот же период составила 16 млн рублей. Таким образом общая сумма доходов превышает даже расходы на текущие нужды.

О карточке Ирека Гатиатуллина прокуроров проинформировали коллеги из ФСБ, которые доказали факт ее использования подполковником Мустафиным, сделав запрос на «Озон». Оказалось — аккаунт виртуального покупателя привязан к телефону сотрудника СКР. Что именно приобреталось — в суде не прозвучало.

В интересах ответчика его адвокат Ксения Данилова заявила ходатайство о вызове на допрос того самого собственника банковской карты. Суд согласился. Допрос должен был состояться на этой неделе, но по какой-то причине защита не смогла обеспечить явку столь важного свидетеля.

Адвокат Ксения Данилова представила суду запись разговора своего клиента-следователя с братом Залалтдинова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Зато суд допросил риелтора Рауфа Абдуллина, который в 2023 году продал Эльзе Мустафиной подвальное помещение фирмы «Городская недвижимость» на улице Фучика. «Оно долго продавалось, неликвидное было. Дали объявление на «Авито», несколько раз снижали цену — до 1,5 млн рублей. Позвонил Марсель [Мустафин]. В итоге, продали за 1 млн 250 тысяч рублей».

На уточняющий вопрос — как долго не могли продать подвал с черновой отделкой — свидетель сообщил: «Полгода или год». Однако выяснилось, что это не соответствует действительности. Поскольку то самое помещение с 2019 года ранее принадлежало самому Рауфу Абдуллину, но в начале декабря 2022-го он продал его «Городской недвижимости». Причем, продал за 3,5 млн рублей! А через несколько месяцев взялся продать его же, уже по просьбе нового собственника. Данные прокуратуры о датах и суммах сделок экс-владелец подтвердил. Правда вдаваться в детали столь стремительного падения цены ради случайного, казалось бы, покупателя не стал. Зато уверял, что с Мустафиным знаком не был.

По версии прокуратуры, продажная цена в договоре умышленно занижена.

Прокуратура запросила для Залалтдиновых по 4 года условно

В Советском суде Казани интересы ответчика представляют двое адвокатов — Ксения Данилова и Эдуард Гайнуллин. От третьего лица — претендента на дом и землю в Алтане Эдуарда Спиридонова — участвует юрист Диляра Бурмистрова.

Все трое с претензиями прокуратуры не согласны. Считают, во многом позиция надзорного ведомства строится на показания теперь уже бывшего друга детства Марселя Мустафина — Алмаза Залалтдинова. На гражданском процессе неоднократно подчеркивалось: этот соответчик по прокурорскому иску и его жена являются подсудимыми по делу о мошенничестве.

По версии обвинения, в 2022 году главбух компании «Тимер лэнд плюс» согласилась дать взятку в 17 млн рублей — в обмен на обещание семейной пары Залалтдиновых передать средства правоохранителям и налоговикам для корректировки результатов выездной налоговой проверки. С максимальным доначислением к уплате в бюджет 3-4 млн рублей. В результате с апреля по октябрь 2022 года главбух передала и перевела 18 млн рублей. Деньги были похищены, а в декабре 2022-го ФНС доначислила к уплате в бюджет фирме-«взяткодателю» аж 87 млн рублей. При этом в марте 2023-го Залалтдинова вернула главбуху 11 млн рублей, незадолго до возбуждения уголовного дела.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Процесс по этому делу проходит в Приволжском суде Казани. Вину подсудимые признали, все меры к погашению ущерба приняли и на недавних прениях просили прекратить дело за деятельным раскаянием либо с назначением судебного штрафа. Указывали на заключавшееся в ходе следствия досудебное соглашение и сотрудничество с силовиками.

По данным «Реального времени», именно показания Залалтдиновых о якобы переданных ему деньгах за «решение вопросов» по их уголовному делу стали основанием для проведения процессуальной проверки на предмет наличия в действиях все того же ВИП-следователя состава преступления. Проверкой занимались сотрудники 2-го отдела Следкома по Татарстану. По ее результатам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Решение перепроверялось на вышестоящем уровне, объективных подтверждений словам бывшего друга, его матери и жены следователи не нашли, и Мустафин смог продолжить службу.

Ну а для раскаявшейся семейной пары прокуратура Приволжского района Казани запросила в прениях по 4 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и конфискацией ранее изъятых в счет погашения ущерба 1,8 млн рублей.

Приговор по этому делу может быть оглашен уже в январе 2025-го. Между тем, адвокаты Спиридонова и Мустафина в гражданских процессах неоднократно просили истребовать материалы уголовного дела, упрекая прокуратуру в выборочном представлении доказательств следствия. В ходе апелляции по имуществу в Алтане суд данное ходатайство удовлетворил.

Счета по этому объекту в Алтане все еще получает бывший одноклассник следователя. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

За несколько дней до этого соответчик по иску о «раскулачивании» Алмаз Залалтдинов поменял позицию — направил в суд заявление, дескать, покупал землю в Алтане и регистрировал на себя по просьбе Мустафина, но 3 млн от него на эти цели не получал. На этой неделе «собственник» участка заявил — данное заявление не соответствует действительности, его составил адвокат, а он подписал не читая. «Я находился в подавленном состоянии, — сообщил Залалтдинов суду и путано объяснил — из равновесия его вывел звонок двоюродного брата, который сообщил — разговаривал с Марселем Мустафиным о долгах по электричеству по объекту в Алтане, а в ответ услышал: «Зачем ему деньги? Его посадят надолго». Данную фразу Залалтдинов трактовал в Советском райсуде как давление, попутно отметив, что его московскому начальству поступила анонимка с искажением объективной информации и сведениями, о которых знали лишь Марсель и Эльза Мустафина.

В ходе уточняющих вопросов судьи Ирины Ивановой выяснилось — никаких требований об изменении показаний Залалтдинов не получал. В подтверждение адвокат Ксения Данилова дала собравшимся прослушать запись телефонного разговора своего клиента с братом Залалтдинова, на которой опытный следователь не повторяет ту фразу про «сядет надолго», а ставит вопрос совершенно иначе: «Я когда-нибудь давил на Алмаза через тебя, угрожал как-нибудь?» Собеседник, разумеется, в ответ лишь удивляется.

Ранее Алмаз Залалдинов в Советском и Приволжском судах рассказывал, что по просьбе друга детства покупал за его счет и оформлял на себя чужое имущество. На последнем допросе он повторил эти слова, отметив, что до сих пор получает счета по Алтану и только в этой части имеет претензии к Мустафину. На саму землю и дом не претендует.

Весьма интересные детали суду изложила и супруга Залалтдинова, но о них «Реальное время» планирует рассказать позже. В процессе по «раскулачиванию» объявлен перерыв до марта.