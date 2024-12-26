Татарстан занял первое место в России по дистанционным проверкам бизнеса

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял первое место в стране по организации дистанционных проверок, согласно результатам рейтинга, представленным Минэкономразвития РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики республики.

В 2024 году республика провела более 4 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, из которых свыше 1,5 тыс. были осуществлены через мобильное приложение «Инспектор».

Это обеспечило проведение 20% всех контрольно-надзорных мероприятий в стране, что вывело республику на первое место среди всех регионов по количеству дистанционных проверок и консультаций.

Напомним, что в Татарстане за три месяца вынесли более 2,5 тыс. постановлений об административных правонарушениях благодаря приложению «Народный инспектор». Об этом сообщил премьер-министр Алексей Песошин на заседании в Кабмине республики.



Анастасия Фартыгина