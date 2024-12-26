В Татарстане растет доля гриппа в структуре заболеваемости

За прошедшую неделю было зафиксировано 30 положительных находок гриппа — это 2,6% в структуре ОРВИ

Фото: Надира Хасанова

На сегодняшний день в Татарстане прирастает доля гриппа в структуре заболеваемости. Об этом рассказала на пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



— Если в сентябре в структуре заболеваемости на долю гриппа приходилось не более 1%, то за прошедшую неделю мы уже видим 30 положительных находок гриппа, это 2,6% в структуре ОРВИ, — заявила она.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану уточнила, что 10 случаев пришлось на так называемый свиной грипп.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— По прогнозам наших ученых, он будет лидирующем в предстоящем эпидемическом сезоне. Его особенность в том, что он чаще, чем другие вирусы гриппа, дает тяжелое течение [болезни] и осложнения. Группами риска чаще всего являются лица старше 60 лет, дети младших возрастов, беременные, лица с сопутствующими хроническими заболеваниями, — подчеркнула она.

Аналогичные сезоны с преобладанием вируса свиного гриппа наблюдались в 2018–2019 годах (его доля в структуре заболеваемости составила 63%) и в 2022–2023 (50%), напомнила Авдонина.

Напомним, недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о высоком риске эпидемии, связанной с возможным переходом птичьего гриппа на людей. Она заявила, что случаи межвидового перехода гриппа птиц фиксируются почти еженедельно. Попова также подчеркнула, что высокопатогенный грипп птиц представляет собой серьезную угрозу и необходимо принимать меры для его предотвращения.



Галия Гарифуллина