В Саранске состоялось представление врио главы Мордовии Артема Здунова

Сегодня в Саранске состоялось представление временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова. Представить его приехал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Артема Здунова представили правительству и госсобранию (парламенту) республики, представителям силовых и надзорных ведомств.

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Артем Здунов подчеркнул, что в первую очередь будет решать финансовые и социальные проблемы, снижать долговую нагрузку на бюджет, работать над улучшением ситуации в здравоохранении. Он попросил членов правительства республики оперативно реагировать на потребности населения, передает пресс-служба.

Напомним, что экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии после отставки главы Владимира Волкова, который возглавлял регион более восьми лет.

