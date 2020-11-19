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В Саранске состоялось представление врио главы Мордовии Артема Здунова

19:36, 19.11.2020
В Саранске состоялось представление врио главы Мордовии Артема Здунова
Фото: e-mordovia.ru

Сегодня в Саранске состоялось представление временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова. Представить его приехал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Артема Здунова представили правительству и госсобранию (парламенту) республики, представителям силовых и надзорных ведомств.

e-dag.ru

Артем Здунов подчеркнул, что в первую очередь будет решать финансовые и социальные проблемы, снижать долговую нагрузку на бюджет, работать над улучшением ситуации в здравоохранении. Он попросил членов правительства республики оперативно реагировать на потребности населения, передает пресс-служба.

Напомним, что экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии после отставки главы Владимира Волкова, который возглавлял регион более восьми лет.

Общество Татарстан
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