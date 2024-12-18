Дыняк забивал, Мифтахов отбивал, а «новичок» чуть не испортил игру: как «Ак Барс» разобрался с «Салаватом»

Впервые за год выиграли в «зеленом дерби»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» вернул должок «Салавату Юлаеву» за три подряд поражения в чемпионате. Казанская команда еще не побеждала уфимцев в 2024 году, поэтому матч для «барсов» был с повышенной мотивацией. Встреча в Казани закончилась со счетом 3:2, а как сложилась игра — в материале «Реального времени».

«Вкатка» после паузы на матчи сборных



Казанцы открыли счет уже на 4-й минуте встречи. Голевой момент начался с того, что Никита Дыняк завел шайбу в зону соперника. Нападающий хозяев отыграл через борт на другой фланг, откуда Митчелл Миллер пасом отыскал у ворот «Салавата» Артура Бровкина. Молодой форвард «барсов» не промахнулся — 1:0.

Пропущенная шайба раззадорила уфимских хоккеистов. «Салават Юлаев» устроил настоящий навал на ворота Амира Мифтахова, едва не заставив вратаря казанцев ошибиться. Однако свои моменты гости не реализовали. На 13-й минуте Илья Сафонов убегал на ворота, но защитник и вратарь помешали.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На площадке шла динамичная игра, практически без остановок. Лучше всех данный отрезок встречи охарактеризовал в перерыве Дыняк. Форвард «Ак Барса» во флэш-интервью признался, что первые 5—7 минут получились сумбурными из-за недельной паузы в чемпионате. С «каникул» легче выбрались казанцы — ведя в счете, уходя в раздевалку.

«Симулянт»

Второй период стартовал с удаления Кирилла Семенова, неудачно подставившего клюшку под ноги Джошуа Ливо. Уфимцы провели несколько опасных моментов в большинстве, но реализовать их не смогли. А Семенов отбыл наказание и сразу же отправил шайбу в ворота «Салавата». Форвард казанцев ворвался в зону уфимцев и мощным броском «прошил» Самонова — 2:0.

Следом ошибся защитник гостей Ярослав Цулыгин, который потерял шайбу при выходе из обороны. Таким подарком с радостью воспользовались «барсы». Отскочившую шайбу Миллер отпасовал на Дыняка, а тот красиво обыграл Самонова и утроил преимущество казанцев — 3:0.

«Салават» отреагировал достойно. Вначале создали пару моментов, потом получили большинство, а затем отквитали одну шайбу. Ефремов оказался первым на добивании у ворот Мифтахова — 3:1. Шквал атак гостей не прекращался, а голкипер казанцев отчаянно бился за всю команду. В одном из моментов судьи зафиксировали нарушение у «Ак Барса», но затем отменили удаление, чем дали повод казанским болельщикам начать заряжать с трибун легендарное «си-му-лянт».

Мотивация для форвардов и 46 сэйвов Мифтахова

В перерыве матча некоторые источники сообщили о подписании «Ак Барсом» нового нападающего. Новичком казанцев стал канадец Эрик О’Делл, на днях покинувший московское «Динамо». Форвард должен будет усилить линию атаки «барсов». Правда, на фоне такого великолепного «Зеленого дерби» новость выглядела немного странно.

То ли эта информация вывела из себя команду Гатиятулина, то ли тренерский штаб «Салавата» сделал корректировки в игре своих подопечных, но третий период начался под диктовку гостей. Уфимцы сразу же сократили отставание в счете. Выцарапали шайбу в углу площадки, Ян нашел на дальней штанге неприкрытого Шарова, который мгновенным броском переиграл Мифтахова — 3:2.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После матча Гатиятулин особо акцентировал внимание на моментах с пропущенными голами. По словам тренера, в перерывах он просил команду быть внимательными, но игроки все равно допустили ошибки.

— Мы в обоих перерывах говорили, что сопернику нужно отыгрываться, он будет играть активно, и важно нам не допускать ошибок, не делать подарки. Но нас за эти ошибки наказали. Дальше нужно было сыграть по счету, что ребята в принципе выполнили, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

От шока казанцы отходили достаточно долго. За это время гости вполне могли сравнять счет, однако не получилось. Затем после некоторого сумбура «Ак Барс» вернулся в игру. Наилучший момент забить упустил защитник Даниил Журавлев, не попавший в уже пустые ворота. Помогло и большинство, которое, правда, реализовать не вышло. Примечательно, что активнее всех действовали нападающие второго и третьего звена, куда как раз и подписывается О’Делл.



В концовке «Салават Юлаев» пытался спасти игру, устроив еще один, уже финальный навал. У ворот «Ак Барса» было очень горячо, но Мифтахов был великолепен. В итоге у вратаря казанцев за матч набралось аж 46 сэйвов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем «Ак Барс» прервал серию из трех поражений от «Салавата Юлаева» в уходящем году. Уфимцы выиграли разок в концовке прошлого сезона, а в новом сезоне взяли две игры в Уфе — 5:3 и 3:2 в овертайме. В чемпионате команда Гатиятулина практически догнала «Салават» в турнирной таблице Востока. Теперь соперников по «зеленому дерби» отделяет лишь два балла. «Ак Барс» пока остается на третьей строчке, а уфимцы идут вторыми, уступая «Трактору» лишь по дополнительным показателям.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы:

1:0 — Бровкин (Миллер, 02:59)

2:0 — Семенов (Галимов, 22:38)

3:0 — Дыняк (Миллер, Кателевский, 25:45)

3:1 — Ефремов (Горшков, 31:22)

3:2 — Шаров (Ян, 41:05)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 20 декабря в Казани с минским «Динамо» в 19:30 по московскому времени.

