В России появятся бесплатные ИИ-помощники для подготовки к ЕГЭ

Фото: Динар Фатыхов

В России будут созданы бесплатные интеллектуальные помощники на основе искусственного интеллекта для школьников, которые будут помогать им в учебе, включая подготовку к ЕГЭ. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

По словам Чернышенко, эти помощники будут выступать в роли «цифровых учителей» и «тьюторов», помогая школьникам концентрировать внимание, выявлять слабые места в знаниях и анализировать их ответы.

— Искусственный интеллект не как тот, который обманывает и за тебя делает что-то, подсказывает ответы, а используется как система, по сути дела, как твой цифровой учитель, твой тьютор, — пояснил вице-премьер.

Таким образом, у каждого школьника появятся индивидуальные помощники по каждому предмету, которые будут способствовать более эффективной подготовке к экзаменам. При этом Чернышенко подчеркнул, что ИИ-помощники не заменят наставничество и образование, которое дает учитель, а будут лишь помогать учащимся делать уроки и анализировать свои знания.

Напомним, группа депутатов — членов комитета Госдумы по науке и высшему образованию внесла на рассмотрение палаты законопроект, который существенно изменит правила поступления в вузы для выпускников колледжей.



Рената Валеева