Путин: «Байден предлагал отложить вступление Украины в НАТО еще в 2021 году»

Фото: Михаил Захаров

В ходе недавнего заявления Владимир Путин сообщил, что президент США Джо Байден в 2021 году высказывал предложение отложить принятие Украины в НАТО.

Это заявление сделано на фоне продолжающегося конфликта на Украине, который, по словам Путина, Россия стремится завершить.

Президент России также подчеркнул, что его страна всегда отвечает зеркально на удары по своей территории.

— Вашими бы устами да мед пить, — добавил Путин, намекая на сложность достижения согласия между сторонами.

Анастасия Фартыгина