«В нашей компании никаких гарантий не ищите»: к «Finiko» присматриваются силовики

В методах работы популярной инвесткомпании увидели признаки финансовой пирамиды

Если набрать в поисковике название проекта казанского предпринимателя Кирилла Доронина «Финико», то, наряду с другими вариантами, он автоматически предложит вам продолжение «пирамида» или «обман». Инвестиционная компания, обещающая погасить ваши долги или помочь с покупкой недвижимости всего за 35% от стоимости появилась на рынке в прошлом году, быстро стала популярной и уже собрала массу негатива от пользователей. «Реальное время» разбиралось в методах работы компании и узнало мнение экспертов: стоит ли доверять ей свои кровные.

Кто такой Кирилл Доронин?

Казанский предприниматель Кирилл Доронин — фигура одиозная и широко известная в околофинансовых кругах. Большую часть своей славы он приобрел благодаря созданной несколько лет назад антиколлекторской компании «Эскалат», обещавшей закрыть за должников любые кредиты.

Несмотря на сильную маркетинговую составляющую и обещания основателя компании привести антиколлекторов чуть ли не в каждый регион России, этот бизнес был свернут, а в сети до сих пор можно встретить немало негативных отзывов должников о невыполненных обязательствах «Эскалатом».

Иронично, что антиколлекторская деятельность Кирилла Доронина не помешала ему стать сооснователем челнинского коллекторского агентства ООО «Вин Лэвел Капитал». Хотя, на сегодняшний день он больше не числится в составе учредителей данной компании.

Большую часть своей славы он приобрел благодаря созданной несколько лет назад антиколлекторской компании «Эскалат», обещавшей закрыть за должников любые кредиты. Фото tatbank.ru

В целом, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», актуальная деятельность Доронина в компаниях ограничивается членством в СНТ «Лазурное», где он является председателем правления. По всем остальным фирмам, в числе которых челнинское ООО «Кденьгам», московский КПК «План мечты» или казанское ООО «Смартэйр», предприниматель указан исключительно, как бывший совладелец или предправления.

На связь Доронина с «Эскалатом» указывают данные об интеллектуальной собственности, поскольку ему принадлежит соответствующий товарный знак — SK ESKALAT. Здесь же можно увидеть заявку предпринимателя на регистрацию нового товарного знака — ZFZ 35, а также информацию о владении товарным знаком FINIKO, о которой и пойдет речь в нашем материале.

«Я хочу сыграть с тобой в одну игру»

В 2019 году встреча с неким уникальным трейдером вдохновила Кирилла Доронина обратиться к финансовому рынку и запустить новый проект под названием «Финико». Спектр услуг компании довольно широкий: от «автоматической генерации прибыли» до программ «погаси кредит за 35%» и «купи машину (квартиру) за 35% стоимости».

Вместе с экономистом Вячеславом Зайченко, работавшим в лондонском инвестиционном банке Goldman Sachs, «Реальное время» подробно разобралось, как в действительности работают эти программы, но для начала стоит рассказать о том, что представляет из себя проект Кирилла Доронина.



Отметим, что это предприятие, созданное в прошлом году в Татарстане, не имеет права на предоставление финансовых услуг населению ввиду отсутствия соответствующего разрешения Банка России

Хотя казанец открыто презентует проект в YouTube и называет себя его создателем, формальных связей ИП Кирилла Доронина с «Финико» нет, кроме уже упомянутого выше факта владения соответствующим товарным знаком. Соответственно, в случае краха проекта и пропажи денег, предъявить ему претензии будет крайне непросто.

У «Финико» есть целая сеть сайтов с совершенно разным наполнением и различающейся информацией о регистрации компании. Так, на некоторых можно встретить упоминание базового предприятия CyfronCapital OU, зарегистрированного в Эстонии в октябре 2019 года. Копия страницы с регистрационного сайта Эстонской Республики, размещенная на одном из ресурсов «Финико», гласит, что компания имеет временное разрешение заниматься услугами по обмену криптовалют и услугами по их хранению, однако с недавних пор на том же эстонском сайте появилась отметка о приостановлении этих разрешений.

Также на одном из сайтов в качестве «юридического лица компании Финико» упоминается ИП Зыгмунтовичь Зыгмунт Рышардович. Отметим, что это предприятие, созданное в прошлом году в Татарстане, не имеет права на предоставление финансовых услуг населению ввиду отсутствия соответствующего разрешения Банка России.



В целом, пользовательское соглашение между «Финико» и клиентом гласит, что компания снимает с себя всю ответственность и, внимание, «предоставляет платформу с возможностью вступить в различные игровые программы, которые имитируют ситуации, связанные с покупкой недвижимости, авто, погашения долгов и инвестирования». При этом, деньги клиенты отдают реальные.

У «Финико» есть целая сеть сайтов с совершенно разным наполнением и различающейся информацией о регистрации компании

«Порог вхождения — 3000 долларов»

В том, какие услуги предоставляет «Финико» своим вкладчикам, и за счет чего все это работает, «Реальному времени» помог разобраться казанский представитель проекта по имени Айрат, с которым корреспондент издания связался под видом потенциального вкладчика. Стоит признать, что честность нашего собеседника порой поражала воображение.

— У нас есть пакет «Купи авто или недвижимость за 35% от стоимости». «Финико» запустила его 16 ноября прошлого года и тогда человек вкладывал 35% (сейчас 39%), ожидал три месяца (сейчас четыре месяца) и получал 100%. Грубо говоря, автомобиль стоил 1 млн рублей, вы внесли 350 тыс. рублей и после 95 дней получили на руки 1 млн рублей. За 4 месяца мы можем спокойно сделать из ваших денег 2 млн, один из которых остается нам, — рассказал представитель компании.

Если вы хотите получать пассивный доход, то вам предложат вложиться в некий «индекс CTI» (CTI — внутренняя, ничем не подкрепленная монета проекта — прим. ред.), который, по словам Айрата», «стоит где-то 242 тыс. рублей и в месяц приносит примерно 45 тыс. рублей».

— Какой порог вхождения для вложений? 3000 долларов, но есть промежуточные комиссии, которые берут сторонние сервисы, так что получается порядка 3115 долларов. Их надо будет купить, только не фактических долларов, а цифровых. 3000 в месяц генерят вам примерно 21-22%. Вообще, взаимоотношения «Финико» и пользователей — это только биткоины. То есть, мы заводим деньги в биткоинах или в цифровых долларах, и получаем их только в таком виде. Потом уже эти биткоины конвертируются в местную валюту. Если что, вы подъедете к нам в офис, и мы все сделаем, потому что на начальном этапе вы сами не поймете, как конвертировать, — сообщил Айрат.

Прибыль в «Финико» генерируется якобы благодаря торговле на финансовых рынках. Фото: pixabay.com

«Goldman Sachs не удавалось предсказывать, а тут какие-то неизвестные люди это якобы делают»

Прибыль в «Финико» генерируется якобы благодаря торговле на финансовых рынках (forex, фондовый и криптовалютный), однако активная торговля с регулярной высокой доходностью там невозможна.

— Деньги растут, потому что «Финико» является компанией, у которой очень много трейдеров. Вся генерация денег идет за счет того, что в «Финико» порядка 100 трейдеров, которые торгуют на 80 инструментах и их задача с каждого инструмента сделать 3-5% в день. Вся соль в этом заключается, — объяснил представитель проекта. — У нас есть особая математическая модель, которая помогает нам все это сделать: на рынке одновременно работают 100 трейдеров, и каждый принимает решение отдельно, происходит очень мощная диверсификация, благодаря чему получается вытащить средний процент по прибыльности.



«Реальное время» обратилось к экономисту Вячеславу Зайченко, который внимательно изучил методы добывания денег «Финико» и пришел к неутешительному выводу: аргументов в пользу работы с этой компанией — нет.

— Они утверждают, что торгуют на срочном рынке деривативами, при этом я вижу полное отсутствие трек-листов и стейтов, отчетности об их деятельности, что меня, как профессионала ввергает в большое сомнение касательно того, что эта деятельность у них реально ведется, — комментирует эксперт. — В фонде, которым я управляю, на международном сервисе Myfxbook есть «книга трейдинга», подключенная к моему мастер-счету, где я управляю деньгами клиентов. Каждую секунду там обновляются данные о моей торговле. Все, что я делаю — открыто и отображается в трек-листе. У них такого нет и нет ничего похожего.

Отметим, что нашему изданию удалось найти несколько ссылок на аккаунты «Финико» на Myfxbook, однако все они давно удалены.

— Второй «звоночек» — это использование крипты и внутренней валюты CTI. Третий большой минус заключается в том, что они принимают на себя деньги. Обычно это служит отличием мошенников от не мошенников. Для сравнения, мне люди дают торговые доступы к своим счетам, а по итогам месяца или квартала выплачивают мне процент с прибыли. Но физически деньги мне никто не перечисляет. Это в целом странно: я кому-то отправляю деньги и неизвестно, что с ними в реальности происходит. Это сильно напрягает. Если у них есть прибыль, как они заявляют, то тогда зачем отправлять им деньги? — задается вопросом Зайченко.



Также эксперт прошелся по модели заработка денег на бирже, заявленной в «Финико». По словам Вячеслава Зайченко, она построена на предсказании: гениальные трейдеры «чуть ли не видят, куда пойдет рынок, что, конечно, невозможно».

— Есть разные стратегии, но все они построены либо на математике, либо на фундаментальном анализе, либо на быстром реагировании на события макроэкономическом уровне. Но точно не на том, что есть какой-то трейдер, который видит движение и гарантирует результат, — заявляет экономист. — Я полтора года работал трейдером в известном инвестиционном банке Goldman Sachs в Лондоне. Там был департамент алгоритмического анализа, куда входило порядка 200 сотрудников внушительная часть которых — из мехмата или физфака МГУ. Они строили математические модели, которые быстро анализировали движение рынка. Вот на чем Goldman Sachs выстраивал свои программы и ему все равно не удавалось предсказывать, а тут какие-то неизвестные люди это якобы делают.

После нескольких обращений компанией также заинтересовались в правоохранительных органах. Фото kzn.ru

«Все отношения, как бы это смешно не звучало, строятся на доверии компании»

Кирилл Доронин и его проект уже засветились на сайтах из серии «стоп мошенники», «антипирамида» и «не дай себя обмануть». «Финико» также привлекла внимание Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, а различные блогеры регулярно снимают разоблачения проекта и предупреждают потенциальных вкладчиков о наличии у компании признаков финансовой пирамиды, прогнозируя ее скорый крах.

Корреспондент «Реального времени» поинтересовался у казанского представителя «Финико», что он думает об отзывах в сети, и выслушал удивительно откровенный ответ.

— Совершенно верно, отзывы не врут, что в случае чего ответственность на себя компания не берет. Такие отношения были с самого первого дня. Кирилл изначально сказал: «В нашей компании никаких гарантий не ищите, потому что вы их здесь не найдете». Грубо говоря, законодательно вы никак не защищены. Законодательно вы играете в некую игру. Все отношения, как бы это смешно не звучало, строятся на доверии компании. Компания говорит: «Ребята, мы вот так можем делать деньги». Если вас захотят кинуть, то вас кинут и те, кто обещал вам гарантии. Это нормально. Просто нужно собирать воедино: кто является руководителем, какая команда, на чем генерятся деньги, какие планы. Гарантированно можно получить 6% годовых с Банка России — пожалуйста, но это смешно, — высказался наш собеседник.

После нескольких обращений компанией также заинтересовались в правоохранительных органах.

— В соцсетях граждане уже просили обратить внимание на эту компанию, но так как это не наша вотчина, мы перенаправили эту информацию в МВД, — сообщили «Реальному времени» в Прокуратуре РТ.

На момент подготовки материала ответ на запрос нашего издания из МВД по РТ не поступил, он будет опубликован по получении.



«Реальному времени» удалось связаться с самим Кириллом Дорониным. На просьбу дать комментарий и обьяснить с чем связано такое количество негатива в адрес его компании в Сети, предприниматель ответил лишь следующее:

«Негатив мотивированный? Факты? Конкретные люди, которым чего-то недодали? Обвинение чем вызвано?» — ответил вопросом на вопрос Доронин.

После чего бизнесмен перенаправил корреспондента нашего издания на свою помощницу. Впрочем, ни она, ни он так и не ответили на вопросы издания и не прислали комментарий. Редакция готова опубликовать ответ основателя «Финико» в случае его поступления.

