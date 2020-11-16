Конфликт собственника и оператора «Новой Туры» обернулся блэкаутом комплекса

Фото: Илья Репин

«Новая Тура» осталась без благ цивилизации

Арендаторы технополиса «Новая Тура», а всего там работают 1 200 торговцев, оказались заложниками корпоративного спора между собственником и оператором комплекса. Сегодня утром арендаторы не смогли попасть в комплекс. Прибывших в пять утра торговцев встретили закрытые двери и темные окна, в зданиях комплекса отключили тепло и электричество.

Как рассказала «Реальному времени» одна из арендаторов по имени Зульфия, которая сейчас находится у дверей «Новой Туры», многие предприниматели прибыли к комплексу еще около пяти утра, но уже к этому времени все было перекрыто. По ее словам, о грядущем «локдауне» комплекса арендаторов никто не предупреждал.

— Весь народ стоит здесь с пяти утра, потому что мы встречаем здесь товар. Нам говорят, что просто выключили свет, но наши электрики сообщили, что не отрубался свет, люди просто пришли и выключили. Мы-то знаем, что идут просто междоусобные войны. Владелец хочет забрать место, а оператор комплекса ООО «Барсил» — против. Крайними остаются предприниматели. В итоге мы все промерзли, товары лежат на улице, и мы не знаем, что будет, — говорит Зульфия.

Сейчас же группы арендаторов до сих пор стоят у дверей корпусов

Тем временем на сайте собственника комплекса, ООО «УК «Технополис «Новая Тура», появилось объявление о том, что комплекс не будет работать всю неделю, с 16 по 23 ноября, якобы «в связи с проведением собственником инвентаризации имущества и обязательств на объекте». Предприниматели заявляют, что объявление появилось только сегодня утром. Представитель УК «Технополис «Новая Тура» заявил сегодня, что арендаторов уведомляли, разносив некие листовки. Судя по репликам предпринимателей этим утром, кто-то из них листовки все же видел, но в содержании их усомнился.

Понедельник в «Новой Туре» считается так называемым техническим днем, торговля не ведется, но арендаторы и сотрудники там находятся. Сейчас же группы арендаторов до сих пор стоят у дверей корпусов и активно спорят с неким Виктором, представившимся сотрудником собственника комплекса, ООО «УК «Технополис «Новая Тура».

— Если вы хотите, чтобы в дальнейшем рынок работал, вы должны немедленно открыть [двери]! — заявляют предприниматели.

Виктор перекладывал вину в закрытии комплекса на охрану комплекса. Нанятую оператором комплекса, ООО «Барсил».

— Забрать товар — не к нам, мы ваш товар не удерживаем. Все вопросы к ЧОП, мы этот ЧОП не нанимали. Управляющая компания расторгла договор с «Барсилом» (оператор комплекса, — прим. ред.), он оспорил это в суде, и пока договор считается вот такой (действующий, — прим. ред.).





Вскоре после этого инициативную группу предпринимателей все же пропустили внутрь, чтобы показать им, что с товаром все в порядке

Виктор также указал предпринимателям, что ни с одним из них сейчас не заключен договор с собственником комплекса — только с оператором.

— Представьте, вы приходите в квартиру, а там сидят какие-то люди, которые раньше снимали у вас квартиру, а сейчас не снимают. И говорите: на каких основаниях вы здесь находитесь. Не ругаете и не выбрасываете, а просто спрашиваете, в правовом поле. А они говорят: ну мы раньше здесь были, и у нас есть ключи, — «на пальцах» объясняет он юридическую сторону ситуации.

Вскоре после этого инициативную группу предпринимателей все же пропустили внутрь, чтобы показать им, что с товаром все в порядке, а также ознакомить их с юридической стороной вопроса.

Позже предприниматели в разговоре с «Реальным временем» заявили, что на фоне конфликта уже готовы уходить из комплекса навсегда — подобные конфликты и простои оборачиваются убытками. И это на фоне «пандемийных» проблем, которые только обострились к началу осени: ранее представитель оператора комплекса уже объявлял о планах отключить электричество, правда, по другой причине — из-за долгов.

С начало 2020 года «Барсил» подал шесть исков к «УК Технополис «Новая Тура», еще один из них подала УК к «Барсилу». Фото Максима Платонова

Конфликт собственника и оператора решает арбитражный суд

Версию о «разборках» подтверждает одна из сторон этого конфликта, компания ООО «Барсил» — оператор комплекса, который «оптом» брал в аренду площади «Новой Туры», а затем сдавал их предпринимателях. Из реплик руководителя компании следует, что не пускает предпринимателей «Барсил», а электричество отключила УК «Технополис «Новая Тура».

— Владелец павильонов отключил электричество, разместил на сайте объявление о некой «инвентаризации». Нахождение в павильонах, которые не соответствуют требованиям, запрещено по технике безопасности. Мы не можем пустить в обесточенные павильоны людей. Отключили свет ночью без предупреждения. Собственник комплекса по телефону озвучил, что намерен провести инвентаризацию, в связи с чем отключает электричество — связь не объяснил, — рассказал «Реальному времени» директор «Барсила» Владимир Горланов.

Горланов также заявил: пока что, в период судебных разборок, договор аренды площадей «Новой Туры» считается действующим.

С начало 2020 года «Барсил» подал шесть исков к «УК Технополис «Новая Тура», еще один из них подала УК к «Барсилу». Иски касаются расторжений различных договоров между компаниями, не только аренды площадей, но и техники или иного оборудования — «Барсил» оспаривает их расторжения и последствия этого. По некоторым из них уже принято решение в пользу собственника «Новой Туры», в том числе по основному — об аренде площадей комплекса. Однако «Барсил» оспаривает это решение в апелляции, ближайшее заседание назначено на завтра.

В офисе компании УК «Технополис «Новая Тура» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. «Реальное время» направило запрос компании и готово опубликовать ответ на него по получении.

Александр Артемьев, Луиза Игнатьева