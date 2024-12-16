Азат Кадыров: «На повестке — обеспечение землей многодетных семей и жильем детей-сирот»

Новый глава Минземимущества РТ — о главных задачах в работе и предварительных итогах года

Фото: Михаил Захаров

На этой неделе будет полгода, как Минземимущество Татарстана возглавил Азат Кадыров, который ранее был первым заместителем министра спорта России. Поэтому, подводя предварительные итоги 2024-го, новый руководитель МЗИО РТ мог оценить результаты работы в регионе по разным направлениям. В последние шесть месяцев в его ведении был широкий спектр задач, связанный с управлением государственными активами республики стоимостью свыше 1 трлн рублей. Подробнее о том, решением каких острых социальных вопросов прежде всего озадачен, и как комплексные кадастровые работы помогут татарстанцам избежать земельных и имущественных споров — новый министр рассказал «Реальному времени» в ходе онлайн-конференции.



«Как использовать землю сегодня, завтра, через 20 лет»

— Азат Рифгатович, прошло почти полгода, как вы возглавили министерство. Понятно, что объять необъятное невозможно. На каких конкретных задачах сосредоточились в этот период?

— Да, скоро будет полгода, как Рустам Нургалиевич принял решение о назначении меня на эту должность. Действительно очень такое интересное направление: широкий спектр задач. В соответствии с постановлением правительства Татарстана на министерство земельных имущественных отношений возложена выработка государственной политики в соответствующей сфере. На самом деле это все большой спектр государственных активов: земельные и имущественные ресурсы, это и акционерные общества. В совокупности все это имеет отношение, а где-то даже прямое влияние на очень большую тему, которая сегодня широким фронтом развивается, развитие территорий и агломераций, как использовать землю сегодня, завтра, через 10 или 20 лет, какая миграция трудовых ресурсов, какие производственные мощности и так далее.

Действительно, за столь короткий промежуток времени охватить большой спектр вопросов, тем более многие вещи для меня достаточно новые — в другой сфере до этого работал: объять непросто, но тем не менее, мы, во-первых, работаем в соответствии с той нормативно-правовой базой, которая есть, работаем над решением задач, которые предусмотрены Стратегией развития республики, посланиями Раиса Республики Татарстан и планами Кабинета Министров РТ.

«Все это имеет отношение, а где-то даже прямое влияние на тему, которая сегодня широким фронтом развивается, развитие территорий и агломераций», — отметил Азат Кадыров. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Спектр вопросов достаточно широкий, как я уже сказал, но, наверное, в первую очередь отмечу социальные вопросы, которые очень остро стоят на повестке — это обеспечение земельными участками многодетных семей, обеспечение жильем детей-сирот. Вот эти вопросы в первую очередь на повестке дня стоят. Мы занимаемся ими ежедневно. Ну и, безусловно, работаем над вопросами, связанными с земельными ресурсами, имущественными ресурсами. В сфере орбиты Минземимущества практически 1 тысяча организаций. Это, прежде всего, государственные учреждения, которых около 800, акционерные общества, унитарные предприятия. И большой земельно-имущественный комплекс — муниципальные образования. Несмотря на то, что законодательно они обособлены, тем не менее мы плотно с ними работаем, потому что одно без другого невозможно. Мы все живем на одной земле, в одной республике, в одной стране. Поэтому, безусловно, мы в ежедневном режиме взаимодействуем с ними.

Если посмотреть суммарно по республике, то объем имущества в денежном выражении, включая все активы, оценивается более чем в 1 трлн рублей. Это достаточно серьезный актив, с которым нужно ежедневно работать, регулярно решая как текущие задачи, так и определяя перспективные стратегические цели. Эти направления находятся в сфере нашего внимания в сфере нашей деятельности.

В сфере земельно-имущественных отношений в республике работает около 600 человек в общей сложности. Практически 500 из них — в системе муниципального управления земельно-имущественным комплексом и чуть более 100 человек — в составе Минземимущества. Вот с этим коллективом людей, регулярно встречаясь, обсуждая рабочие вопросы, обучаясь друг у друга, проверяя друг друга взаимно, мы двигаемся вперед, развиваем эту тему, которая предполагает под собой государственный актив, который должен эффективно работать в целях вовлеченности в оборот и наполнения бюджета Республики Татарстан.

В сфере земельно-имущественных отношений в республике работает около 600 человек в общей сложности. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Наблюдая за всем, испытал гордость за страну, республику»

— Мы встречаемся в канун Нового года. Понятно, что сейчас еще только первая половина декабря, не все итоги подведены, но, наверное, о каких-то наиболее ярких моментах, событиях, наибольших достижениях в течение 2024 года уже можно что-то сказать. Что больше всего запомнилось?

— Ну, наверное, самое яркое событие, ни для кого не секрет, для всей страны, для всего мира — это прошедший саммит глав государств БРИКС. Татарстан и Казань, Российская Федерация принимали много разных мероприятий: культурных, спортивных, образовательных, научных — список можно долго продолжать. Ранее я возглавлял Дирекцию спортивных проектов, принимал участие во многих мероприятиях. Но событие, которое состоялось в октябре, конечно, стоит над всем этим многократно выше. Это высшего уровня мероприятие.

— Его уже назвали центральным политическим событием на глобальном уровне.

— Да, это глобальное событие. Поскольку тоже был вовлечен в процесс, по поручению Рустама Нургалиевича возглавлял операционный центр. Наблюдая за всем этим, честно говоря, испытал гордость за страну, республику, город. Безусловно, это крупнейшее событие.

Переходя непосредственно к нашей деятельности, много что было сделано в рамках инфраструктуры. Любое инфраструктурное событие так или иначе связано с деятельностью нашего министерства. Это и вопросы земельных отношений, и оформление имущества, соответствующие вспомогательные обеспечивающие мероприятия в рамках подготовки инфраструктуры. Конечно, все эти задачи — это и новый перрон в аэропорту появился, огромное количество дорожного строительства, которое в этом году и в городе, и в республике было сделано. Все эти события — особая страница по итогам 2024 года.

«Самое яркое событие — прошедший саммит глав государств БРИКС. Татарстан и Казань, Россия принимали много разных мероприятий». Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Приросли по неналоговым доходам в бюджет»

В 2024 году мы приняли изменения в Земельный кодекс республики, расширили границы и возможности для получения земельных участков для многодетных семей, проживающих в Казани. Мы дали возможность обращаться и получать земли в районах, которые находятся вокруг Казани — это пять районов.

На втором месте с точки зрения вот этого вопроса — это Набережные Челны. Мы сейчас работаем над расширением границ и возможностью получения земельных участков многодетными автограда. Это восемь районов вокруг Набережных Челнов, потому что действительно в городских округах сегодня обеспечить эту потребность достаточно сложно. По Казани еще нуждается более 10 тысяч семей, и 6 500 по Набережным Челнам.

Из основных задач традиционно мы работаем по детям-сиротам — для них в этом году должны приобрести 621 квартиру. Сейчас мы где-то половину уже приобрели, практически оформили, передаем уже. На оставшееся время — еще примерно половина, тоже будем эту работу завершать. Я думаю, что вот такие задачи, точнее, такие предварительные итоги текущего года можно обозначить.

Достаточно неплохо мы приросли по неналоговым доходам в бюджет республики и в части республиканского бюджета, и в части муниципального бюджета. По республиканскому бюджету у нас план 19 млрд рублей, половину мы собрали в доход бюджета. Вот сейчас декабрь, традиционно завершающий месяц года — остатки поступят в бюджет.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru





По муниципальным бюджетам тоже есть рост. В общем, если посмотреть, по муниципалитетам 35%, по сравнению с прошлым годом рост наполняемости бюджетов неналоговыми поступлениями. Это и по аренде, и по продаже земельных участков, по вовлечению в оборот имущества. В целом стабильно движемся с положительной динамикой вперед.

«Каждый собственник участка может посмотреть, как обстоят дела»

— В Татарстане уже третий год идут комплексные кадастровые работы. Какие результаты достигнуты и могут ли, если да, собственники уточнить, правильно ли сделаны ККР?

— Комплексные кадастровые работы — достаточно большой объем работ. У нас в республике, по данным публичной кадастровой карты, 19 тысяч кадастровых кварталов. 145 кварталов были обработаны в течение прошедшего времени, в течение прошедших двух-трех лет. Это практически 60 000 объектов, в которых исправлены реестровые ошибки, внесены уточнения по границам этих объектов в ЕГРН, в публичную кадастровую карту.

У нас в 2025 году план примерно 150 кадастровых кварталов мы должны будем обработать. Они у нас расположены в 12 муниципальных образованиях: это Казань, Апастовский, Арский, Балтасинский, Бугульминский, Высокогорский, Зеленодольский, Кукморский, Лаишевский, Нурлатский, Сабинский, Лениногорский районы.

Рассчитываем, что примерно у 100 000 объектов недвижимости будут уточнены границы участков, границы объектов, исправлены ошибки. Информация вся будет размещаться традиционно на информационных ресурсах Минземимущества, Управления Росреестра по РТ. Там каждый владелец, каждый собственник, имея на руках кадастровый номер либо земельного участка, либо объекта капстроительства, может посмотреть, проверить по публичной кадастровой карте, как обстоят дела. Это на самом деле достаточно большая кропотливая работа.

За последние несколько лет, за прошедшие 2 года, в частности в рамках 518-ФЗ, большая работа проводится по внесению в реестр объектов, которые не имеют либо границ, либо собственников, идет упорядочивание.

Рассчитываем, что примерно у 100 000 объектов недвижимости будут уточнены границы участков, границы объектов, исправлены ошибки. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Кто-то, возможно, даже не знает, что он является собственником.

— Да, ситуации такие бывают, что кто-то не знает. Когда начинается какое-либо движение либо вокруг участка, либо вокруг объекта, тут же возникают документы, исторические документы, кто-то что-то вспоминает, находит документы, и начинается процесс узаконивания этой собственности в соответствии с новыми требованиями законодательства и нормативной документации.

Поэтому эти работы продолжатся и в следующем году. Я думаю, что еще часть работы уйдет на 2026 год, потому что, вы правильно сказали в самом начале нашего разговора, объять необъятное невозможно, поэтому последовательно эта работа ведется, и я уверен, что буквально через год-два все наши объекты недвижимости, земельные участки (а их у нас, кстати, суммарно по республике более 4 000 000) будут иметь уже точные границы. Это позволит каждому собственнику, во-первых, знать его владения, во-вторых, иметь четкие параметры исчисления налоговых платежей с этой собственности. В-третьих, позволит четко, грамотно планировать улицы, дороги, строения, чтобы не было накладок, пересечений, чтобы потом максимально избегать судебных споров, разбирательств и так далее.

«Много земли в республике по благоустройству никак не использовалось»

— В продолжение этой темы вопрос — уточнение кадастровой оценки объектов недвижимости. Я так понимаю, что речь идет и об определении точных границ, и об оценке стоимости этих объектов недвижимости?

— Кадастровая оценка объектов недвижимости границы не затрагивает. Кадастровая оценка является базой для исчисления налогов как физическим, так и юридическим лицам. Массовая кадастровая оценка в республике проводилась в 2022—2023 годах по земельным участкам и объектам недвижимости. Она проводилась по новой методике.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru





У нас есть бюджетное учреждение — Центр государственной кадастровой оценки. На базе федеральной методики, которая была утверждена на уровне Росреестра с применением современных методов исчисления, используя достаточно большой пул параметров — это можно долго рассказывать, там целая многочасовая лекция, проведена оценка более 4 000 000 земельных участков и объектов недвижимости. Это позволило сформировать обновленную налоговую базу для исчисления налога с земельных участков и объектов капстроительства.

По разным видам земельных участков и объектов капстроительства база поменялась где-то в большую сторону, где-то в меньшую — по новой методике. Например, у нас земля под объектами промышленности и производства стала чуть дешевле, а земля, которая предусматривалась или предусматривается под цели благоустройства — ее кадастровая стоимость возросла. Это было сделано сознательно, потому что в результате контрольных мероприятий было выявлено, что очень много земли в республике с видом разрешенного использования по благоустройству имело минимальное налогообложение и практически никак не использовалось. Либо использовалось не совсем по назначению, но налог платился как с благоустройства.

Поэтому кадастровая стоимость земли с назначением благоустройство возросла. Все это позволило пересмотреть налоговую базу и увеличить поступления в бюджет республики, в местные бюджеты практически более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим. Теперь каждые четыре года будет проводиться массовая кадастровая оценка земельных участков и объектов недвижимости. Это достаточно серьезный инструмент управления имуществом и недвижимостью как для государства, так и для собственников.

(Окончание следует)

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