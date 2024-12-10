Татарстан улучшил показатели по промышленному производству

За 10 месяцев в Татарстане было отгружено товаров промышленного производства, выполнено работ и услуг на 4,5 трлн рублей, из них 1,1 трлн – в сфере добычи полезных ископаемых. Фото: Реальное время

Промышленность Татарстана начала осенний деловой сезон c роста. В сентябре производство в республике выросло на 12,7% к аналогичному периоду прошлого года, в октябре — на 14%. За десять месяцев 2024-го рост составил 3,9%. Это все еще ниже, чем в среднем по России — 4,4%, но уже значительно лучше весенних и летних показателей, когда Татарстан неоднократно упоминали в связи с самыми низкими темпами роста промышленности в ПФО. Что повлияло на динамику промпроизводства, какие отрасли вносят весомый вклад в рост, и как дальше будет развиваться ситуация в промышленности — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Обороты в промышленности достигли 4,5 трлн рублей

Индекс промышленного производства после неоднократной критики в адрес профильного министерства неожиданно начал бурно расти: в сентябре 2024 к аналогичному месяцу прошлого года промышленность выросла на 12,7%, в октябре 2024 — на 14%. В целом, за 10 месяцев 2024 года индекс промышленного производства достиг 103,9%. При этом в сфере добычи полезных ископаемых по-прежнему наблюдается падение (индекс — 96,5%), а в сфере обрабатывающих производств — рост (108,2%). За январь — сентябрь индекс промышленного производства в Татарстане составлял 102,8%.

За 10 месяцев в Татарстане было отгружено товаров промышленного производства, выполнено работ и услуг на 4,5 трлн рублей, из них 1,1 трлн — в сфере добычи полезных ископаемых, 3,2 трлн — в сфере обрабатывающих производств. Наибольший вклад среди обрабатывающих производств внесли: производство кокса и нефтепродуктов (996,8 млрд рублей), производство химических продуктов (436 млрд), производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов (406,4 млрд рублей), производство пищевых продуктов (277 млрд рублей), производство резиновых и пластмассовых изделий (199,5 млрд рублей) и производство металлических изделий (137 млрд рублей).

Среди обрабатывающих производств наибольший вклад внесло производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов (406,4 млрд рублей). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Если анализировать динамику роста, то наибольший рост зафиксирован в производстве прочих транспортных средств (+182%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+24%), и производстве прочих готовых изделий (+12,9%).

Также росло производство лекарств (+11,6%), бумаги (+7,4%), резиновых и пластмассовых изделий (+6,5%), металлургическое производство (+6%), производство пищевых продуктов (+5,9%), производство компьютеров (+5,4%) и производство кокса и нефтепродуктов (+5%).

Топ-10 наиболее динамично растущих отраслей промышленности Татарстана по итогам 2024 года

Отрасль Индекс промпроизводства 1 Производство прочих транспортных средств и оборудования 282 2 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 124,8 3 Производство прочих готовых изделий 112,9 4 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 111,6 5 Производство бумаги и бумажных изделий 107,4 6 Производство резиновых и пластмассовых изделий 106,5 7 Производство металлургическое 106,0 8 Производство пищевых продуктов 105,9 9 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 105,4 10 Производство кокса и нефтепродуктов 105

По данным Татарстанстата





В 2024 году в Татарстане сокращалось производство одежды (-16,4%), производство текстиля (-13%), обработка древесины и производство изделий из дерева (-7,1%), добыча полезных ископаемых (-3,5%) и производство готовых металлических изделий (-3,3%).

В 2024 году в Татарстане сокращалось производство одежды (-16,4%), производство текстиля (-13%). Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Топ-5 отраслей промышленности Татарстана, продемонстрировавших падение по итогам 2024 года

Отрасль Индекс промпроизводства 1 Производство одежды 83,6 2 Производство текстильных изделий 87 3 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели 92,9 4 Добыча полезных ископаемых 96,5 5 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 96,7

По данным Татарстанстата



Критику услышали

— Рост индекса промышленного производства в Татарстане в сентябре и октябре 2024 года обусловлен несколькими факторами. Прежде всего, это увеличение загрузки в обрабатывающих отраслях, таких как производство нефтепродуктов, химическая и автомобильная промышленность, чему способствовал рост объемов отгрузки и выручки. Кроме того, стимулирующие меры, предпринятые после критики: привлечение инвестиций, обновление производственных мощностей и усиление кооперации с другими регионами, ускорили рост в обрабатывающей промышленности, несмотря на затруднения в добывающем секторе, — прокомментировал директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

На общероссийском уровне в этот период также наблюдался умеренный рост промышленности, особенно в обрабатывающих отраслях — машиностроении и химическом производстве. Например, в октябре индекс промышленного производства в стране составил 103,3%, что сопоставимо с показателями Татарстана. Однако в других регионах темпы роста были менее выраженными из-за проблем в добывающем секторе.



На общероссийском уровне в этот период также наблюдался умеренный рост промышленности, особенно в обрабатывающих отраслях — машиностроении и химическом производстве. предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Постоянный рост ключевой ставки может замедлить развитие промышленности. Удорожание кредитов и ограниченная доступность финансирования отрицательно скажутся на инвестициях в новые проекты, особенно в секторах с высокой долговой нагрузкой и низкой рентабельностью. Хотя обрабатывающий сектор Татарстана, вероятно, продолжит расти, его темпы могут снизиться в 2025 году, если ставки останутся высокими и замедлится экспортный спрос», — прогнозирует Кабаков.



Промышленность растет, но доходность бизнеса снижается

«Промышленное производство за 10 месяцев 2024 года в России по отношению к прошлому году увеличилось на 4,4%, в первом квартале этого года индекс промышленного производства был — 5,6%, в первом полугодии — 4,4%, данные обстоятельства свидетельствуют о снижении темпов промышленного развития. Основные причины — высокая ключевая ставка и кадровый дефицит», — комментирует экономист — глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

— У Татарстана, наоборот, в начале года были скромные показатели. Но в октябре индекс промышленного производства в республике по отношению к октябрю 2023 год значительно возрос и составил 114%. Основной прирост дали обрабатывающие производства, — отмечает он. — При этом в Мордовии рост промышленного производства превысил 30%, в Ульяновской области — 18%.

Основной рост промышленности происходит за счет оборонного заказа, в то время как добывающие отрасли демонстрируют снижение, подчеркивает он.

Эксперт также обратил внимание на то, что в октябре в Татарстане число ликвидированных предприятий было почти в 1,5 раза больше, чем созданных, что, по его мнению, свидетельствует о финансовых проблемах бизнеса и падении доходности. О снижении доходности бизнеса говорят и финансовые результаты деятельности организаций в республике в январе — сентябре 2024 года: сальдо прибыли и убытков составило 580 млрд рублей, или 58,8% от уровня прошлого года. Это отражается и на объемах инвестиций: если в России в январе — сентябре этого года объем инвестиций увеличился на 8,6%, то в Татарстане — на 2,1%, отметил экономист.

Основной рост промышленности происходит за счет оборонного заказа, в то время как добывающие отрасли демонстрируют снижение, подчеркивает эксперт. Реальное время / realnoevremya.ru

Даже при усилении санкционного давления промышленность России будет расти за счет большой составляющей оборонного заказа и сопутствующего производства, прогнозирует он. Рост ключевой ставки не так сильно влияет на оборонную промышленность, так как там все выстроено на прямом бюджетном финансировании, и большинство производств не привлекают кредитных ресурсов.

В других секторах промышленности отсутствие доступных кредитных ресурсов будет сдерживать развитие. Хотя есть ряд отраслей, которые пытаются нивелировать влияние высокой ключевой ставки за счет льготного кредитования, но бюджет не безграничен. Поэтому темпы развития промышленности в среднесрочной перспективе, по прогнозам Рустема Шайахметова, будут замедляться.