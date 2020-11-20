Церемония прощания с митрополитом Феофаном будет транслироваться онлайн
Церемония прощания с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном пройдет в понедельник, 23 ноября, в 9.00 в Благовещенском соборе Казанского Кремля.
В 9.00 в соборе начнется литургия, в 11.00 — отпевание, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Татарстанской митрополии.
Заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.
На портале «Православие в Татарстане» будет организована прямая трансляция заупокойных богослужений.
Временным управляющим Казанской епархией Татарстанской митрополии стал митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.
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