Александр Груничев: «Нам хотелось бы дожить до светлого будущего, когда будут снижаться тарифы»

В Госкомитете Татарстана по тарифам назвали пять причин, по которым в республике дорожают коммунальные услуги

Фото: Максим Платонов

Отток кадров с предприятий ЖКХ, рост цен на газ, модернизация коммунальной инфраструктуры

С 1 июля 2025 года в Татарстане значительно повысятся тарифы на коммунальные услуги. Согласно указу, подписанному раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, средний предельно-допустимый индекс увеличения составит 17,5%. Однако в крупных городах, таких как Казань и Набережные Челны, тарифы вырастут на 22,3%. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда индексация составила 10,8% в небольших населенных пунктах и 15,7% во всех городах и поселках республики.

— Заявки крупных РСО (ресурсоснабжающих организаций, — прим. ред.) на текущий период — 2025 год были заявлены с ростом практически в два раза от существующих тарифов на 2024 год, — заявил сегодня в начале пресс-конференции председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев.

Ставки изменились из-за пяти причин, объяснил он. Во-первых, это кадровый отток с предприятий жилищно-коммунальной сферы. Проблема, по словам спикера, является определяющим фактором тарифной кампании не только 2025 года, но и предыдущих, и последующих.

— Этой проблеме не первый год. Мы занимаемся ею начиная с 2022-го, постепенно увеличивая рост заработной платы на предприятиях. <...> У нас есть задача, поставленная раисом республики и Кабинетом министров РТ, чтобы мы довели средний уровень зарплаты на предприятиях до среднего уровня по району. Желательно, конечно, чтобы она была выше, — заявил он.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

На сегодняшний день эта цель еще не достигнута, посетовал Груничев. Он выразил надежду, что поднять средние зарплаты до нужного уровня получится к 2027 году.

— Следующий базовый фактор — это значительное увеличение цены на газ, топливо для ресурсоснабжающих предприятий, которые поставляют тепло и горячую воду для населения, — сообщил председатель Госкомитета по тарифам.

Он подчеркнул, что в расчетах для предприятий, закладывающих рост стоимости на последующие периоды, брали минимальные цены на газ.

Еще 3% роста в тарифной составляющей обеспечила программа модернизации коммунальной инфраструктуры:

— Министерство строительства Российской Федерации ставит задачу с 2025-го доводить до 3% ежегодно замену коммунальной инфраструктуры. На сегодняшний день мы обеспечили в среднем по республике около 2%. На 2024 год был обеспечен 1%.

Груничев напомнил, что раисом Татарстана Рустамом Миннихановым заявлена республиканская программа модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. Бюджет РТ со следующего года будет выделять на эти цели 10 млрд рублей. «Это значительное вложение, которое, на наш взгляд, позволило существенно ограничить рост тарифов», — заявил спикер.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Если вам отключат свет и не дадут его в течение получаса-часа, уже начинается целая история. Мы привыкли получать качественную услугу. Она дешево стоить не может, это однозначно. Она стоит согласно экономически обоснованному тарифу, который мы вместе с вами утверждаем, — подчеркнул Груничев.

Изменения в налоговой системе и ввод новых объектов коммунальной структуры

Еще две причины изменения тарифа спикер назвал дополнительными. В первую очередь это изменения налогового законодательства — добавление НДС для предприятий, которые работали по упрощенной системе:

— Конечно, это влечет определенный рост тарифов. Только влияние НДС на тарифы — это 10,5%. Сами видите, что это немаленькие цифры.

Груничев добавил, что в 2025 году планируется закончить работу над биологическими очистными сооружениями (БОС). По его словам, для уменьшения ставок на коммунальные услуги необходимо строить сети водоотведения и по максимуму подключать всех новых потребителей к БОС.

— Надеемся, что если это произойдет, в 15 районах, где они установлены, в дальнейшем будет происходить только снижение тарифов, — сказал спикер.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Последним фактором, который повлиял на цены в отдельных муниципальных образованиях, стал ввод новых объектов коммунальной инфраструктуры. В качестве примера Груничев привел Нурлат, где практически млрд рублей был вложен в новую систему водоснабжения. «Энергопотребление там тоже растет», — отметил он.



В конце пресс-конференции прозвучал вопрос: есть ли прогнозы, когда ставки на коммунальные услуги начнут уменьшаться?

— Нам бы хотелось дожить и увидеть это светлое будущее, когда тарифы будут снижаться или будут на минимальном уровне. Дай бог, с учетом нацпроекта «Здоровье и долголетие» мы с вами однозначно доживем, — отшутился спикер в ответ.

Галия Гарифуллина